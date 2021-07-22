炎夏靠這味消暑！夏季啤酒戰開打 網友激推清爽NO.1是他

炎炎夏日來罐啤酒消暑

時序進入夏季，說到夏天，肯定是不能忘記啤酒啦！現在全台通路啤酒季開打，沁涼啤酒眼花撩亂，都沒喝過怎麼挑？

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》替你找出網友熱議的夏日啤酒。三級警戒居家防疫期間，開冷氣、嗑鹹酥雞再大口暢飲沁涼啤酒，一樣爽度破表！





★《DailyView網路溫度計》提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！



未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

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NO.1海尼根Heineken

清爽型口感的啤酒受到許多人喜愛，荷蘭啤酒大廠「海尼根」今夏推出的清爽系新品「Silver星銀啤酒」，5月中上市聲量飆新高，是不少網友被洗版推薦的人氣爆款。

Silver星銀啤酒以純天然成分：水、麥芽、啤酒花，融合獨特A酵母釀造而成，打造清爽不苦、滑順細緻口感，非常適合搭配菜餚、宵夜，降低食物的油膩感。

星銀啤酒又被稱作「銀罐」，原因是包裝擺脫經典綠色，以「銀白色」呈現輕盈、時尚，讓人同時體驗視覺與味覺的清爽感，吃宵夜配星銀，讓網友大讚「在家也能感受在餐酒館般的享受！」

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image source：FB/海尼根

NO.2 台灣啤酒

台灣人最熟悉的台灣啤酒，除了金牌、經典，比較不習慣喝啤酒的人，可以選擇賞味期只有18天的「18天台灣生啤」，以及主打輕爽的「爽啤」。

「爽啤」是用雙啤酒花釀製，搭配零度C冷泡啤酒花工法，能喝到酒花的甜味，且熱量相對不高，「18天台灣生啤」則是保留最多麥香風味，網友表示，這兩款能讓不喜歡啤酒苦味的人也輕鬆入口。

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image source: 台灣啤酒

NO.3 臺虎精釀

以特色口味聞名的精釀啤酒品牌臺虎精釀，推出「長島冰啤」、「寂寞西多」等10款調酒系啤酒，推出總會掀起話題，其中與台南酒吧TCRC聯名推出的「賤男醋女」更獲得好評。

除了特色啤酒，臺虎精釀還推出低熱量、零糖質的生啤酒「嗨」，每一百毫升僅有30大卡，雖然不甜但一樣能品嘗到順口的麥芽口感。

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image source: 臺虎精釀

NO.4 SUNTORY三得利

來自日本的三得利頂級啤酒主打入口就能感受到濃郁「神泡」，細緻綿密的泡沫搭配金黃色澤的酒，視覺味覺都是享受，網友認為喝起來酒體很薄，很順口清爽，拿來搭配油膩食物很適合，就算是不習慣喝啤酒的人也能輕鬆入口。

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NO.5 金色三麥

主打﻿100%麥芽釀造的金色三麥啤酒，結合台灣龍眼蜜、草莓、草莓、九層塔、包種茶釀出多種風味的全麥啤酒，其中蜂蜜、百香果口味最受網友熱議，清爽清甜搭配起來不突兀，網友認為金色三麥的啤酒苦度低、香氣濃，順口又好喝。

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image source: 金色三麥

NO.6 百威啤酒Budweiser

身為酒界大廠的百威啤酒擁有「KING OF BEERS( 啤酒之王 ) 」的美譽。

有別於其他啤酒品牌，使用的是玉米澱粉與米釀造，色澤清澈金黃，雖然喝不到熟悉的大麥味，但因此也少了苦味，搭配細緻的氣泡，味道清爽容易入口，是啤酒入門的好選擇。

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NO.7 麒麟KIRIN

日本釀酒企業麒麟KIRIN共推出四款啤酒分別為Bar、一番搾、淡麗、精釀啤酒，主打風味不同都各有愛好者。

其中Bar主打採用4種啤酒花的獨特香氣，苦味少且口感偏甜，是許多人的啤酒入門好選擇，一番搾啤酒則完整呈現純麥啤酒的美味口感，濃厚的香氣與氣泡，體驗充滿大人味的啤酒滋味。

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NO.8 朝日啤酒Asahi

日本釀製啤酒公司朝日啤酒，﻿和麒麟啤酒、三得利、札幌啤酒並列日本啤酒四大企業，「 Super Dry」味道恬淡不苦，泡沫細緻綿密好入口，許多網友在日本喝過朝日啤酒回台灣後念念不忘。

朝日啤酒還推出0糖質啤酒，無糖又清爽容易入口，就算沒有糖一樣喝得到醇厚的口感及啤酒花香，在悶熱的夏天來上一口更無負擔。

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NO.9 啤酒頭釀造

被品酒媒體人稱作「精釀界五月天」的啤酒頭是台灣在地品牌，﻿曾以「二十四節氣」為發想陸續推出17款啤酒，在每一款商品盡可能添加一項台灣生產原料，像是「白露」舊萃取柑橘皮香氣、「春分」則加入台灣青梅，近期推出的「香菜啤酒」更是引起話題。許多網友特別大推啤酒頭的茶啤酒。

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NO.10 Orion奧利恩

來自日本沖繩的Orion奧利恩被譽為「最有日本味道的生啤酒」，在居酒屋、燒肉店大多能看到他的身影，清爽微苦的風味配上，奶油般口感持久的泡沫，綿密又滑順，奧利恩旗下的南方之星生啤酒推出台灣限定包裝沖繩藍，光是視覺就超消暑，來一口Orion讓你解解想出國的癮。

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image source: Orion奧利恩

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年04月02日至2021年06月30日，共三個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『啤酒品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



