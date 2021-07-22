宅家看東奧必囤貨！愛買量販800款零嘴飲料最低5.5折起

不管是為了防疫防颱，還是想要宅在家看東京奧運開幕轉播，都得準備好零食、飲料、食物補給品，不出門也不怕嘴饞餓肚子。

愛買量販即日起至8月24日推出800款零嘴飲料促銷優惠，最低5.5折起，必買新品首推「黑師傅 × 卡娜赫拉超萌捲心酥」，有海鹽焦糖和甜心莓菓2種風味，每罐特價129元；老媽拌麵與嘉義名店福義軒跨界聯名的麻辣芝士蘇打餅，舒服的微辣感，一吃就上癮；而日本鬼滅之刃酷露露Q糖能量飲料味也將在7月23日限量新上市，鬼滅迷別錯過。

近期除了奧運盛事，父親節也即將到來。愛買量販即日起至8月10日期間特別推出電鬍刀、按摩健身器材和保健營養商品等500款商品下殺5.4折起，購買德國百靈、Panasonic品牌電鬍刀滿3,000元折300元，購買PHILIPS品牌電鬍刀和音波牙刷滿3,000元折200元。除了滿額現折優惠外，登錄或回函再送萬元限量豪禮，購買德國百靈新9系列音波電動刮鬍刀9395cc登錄送市價14,900元的德國百靈空氣清淨機；購買Panasonic三刀頭禮盒組ES-LV9E回函送市價14,890元的Panasonic清淨除濕機F-Y20FH，不僅替爸爸顧足面子，還能照料全家人的家庭環境品質。

居家防疫期間持續熱賣的健康運動器材也祭出優惠，即日起至8月10日止，輝葉推出滿額贈現金商品券超殺特惠，單品滿3萬元送4,000元輝葉商品券、滿6萬元送8,000元輝葉商品券。輝葉wula超給力沙發按摩椅下殺立省8,000元，報父價只要31,999元；輝葉Werun2新小智跑步機專利蝶式回彈避震，現省6,000元，特價13,800元。另外，保健護理指定商品也推出特價現折優惠，位爸爸送健康。