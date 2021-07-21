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嵜本生吐司「果醬變成冰淇淋了」 果醬酥禮盒限時開賣

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
頂級果醬冰淇淋共有伯爵珍奶、開心果派對、莓好食光、Oreo圓舞曲等4種口味。圖／嵜本提供
頂級果醬冰淇淋共有伯爵珍奶、開心果派對、莓好食光、Oreo圓舞曲等4種口味。圖／嵜本提供

來自日本的「嵜本」高級生吐司專門店（SAKImoto Bakery），除了提供生吐司之外，也販售有日本大阪原裝進口的果醬。今年中秋，嵜本將果醬與台式糕點結合，首度推出「SAKImoto bakery 高級果物盒」，吃得到草莓酥、藍莓酥等5種水果風味點心，8月31日前購買，還可享早鳥優惠價。另外還有「頂級果醬冰淇淋」登場亮相。

嵜本引進有15款果醬，口味融合了各種水果與日式食材，包括有牛奶煉乳、草莓、藍莓、開心果等不同風味，還有琥珀黑豆、紅豆珊瑚等饒富和風的選擇。本次所推出的「SAKImoto bakery 高級果物盒」，使用了網袋外包裝搭配紙盒，象徵日本直送新鮮果物的意象。5款果酥使用冬瓜醬熬煮成餡，再搭配上日本果醬調味。其中「SAKImoto草莓酥」在甜味與酸味上達到和諧，有著清新回甘的風味；「SAKImoto藍莓酥」含有滿滿的藍莓果粒，口感層次分明；「SAKImoto檸檬酥」藉由細心處理的果皮，帶出檸檬原有的清甜酸爽；「SAKImoto柑橘酥」則保留柑橘的香氣和風味；至於「SAKImoto玫瑰覆盆子酥」則是有著覆盆子清爽酸甜與玫瑰的芳香。每盒5種口味各2入，共10入，售價1,080元，隨盒還附贈100元官網專屬折扣優惠碼。8月31日前，早鳥預購優惠980元。

除此之外，嵜本也以4款果醬為基礎，推出頂級果醬冰淇淋，共有伯爵珍奶、開心果派對、莓好食光、Oreo圓舞曲等4種口味，各有不同特色，每杯85元，將於7月23日起於官網與全家+1購開賣。另外官網也特別推出優惠組合，包括有頂級果醬冰淇淋8入（4種口味各2入）、極美自然生吐司4片，每組1,000元，並再加贈「4片極美自然生吐司」（價值320元）以及100元官網優惠碼。

SAKImoto bakery 高級果物盒，內含有5種口味的果酥，每盒1,080元。圖／嵜本提供
SAKImoto bakery 高級果物盒，內含有5種口味的果酥，每盒1,080元。圖／嵜本提供
以網袋包裝的「SAKImoto bakery 高級果物盒」。圖／嵜本提供
以網袋包裝的「SAKImoto bakery 高級果物盒」。圖／嵜本提供
嵜本以4款果醬為基礎，推出4種口味的頂級果醬冰淇淋。圖／嵜本提供
嵜本以4款果醬為基礎，推出4種口味的頂級果醬冰淇淋。圖／嵜本提供

日本 冰淇淋

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