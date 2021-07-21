挺在地品牌！momo購物網「台灣精品週」精選商品3折起

以行動支持台灣品牌產業，momo購物網攜手經濟部國際貿易局與中華民國對外貿易發展協會執行的「台灣產業形象廣宣計畫」，7月22日至7月28日推出「台灣精品週」，網羅近50件榮獲「台灣精品獎」獎項的優質商品優惠3折起，包含ASUS ProArt可攜式觸控螢幕、技嘉AERO 17 HDR筆電、EDIMAX 高效USB無線網卡、JOHNSON健身魔鏡等，活動期間內累計消費滿額送10% momo幣。

momo購物網今年首度與台灣精品合作推出「台灣精品週」活動，精選商品廣泛，涵蓋3C通訊、家電、運動休閒、居家用品等，3C類人氣商品包括「ASUS華碩ProArt可攜式觸控螢幕」，14吋可攜式螢幕設計，優異的色彩準確度，提高創作者工作效率；「技嘉AERO 17 HDR筆記型電腦」採用高能進化第11代IntelCorei9處理器，支援新世代PCle Gen4 SSD，檔案移動、讀寫速率翻倍提升；「EDIMAX訊舟高效能USB無線網路卡」輕隱形工藝設計打造極迷你隨體積，還有綠色環保晶片省電最高50%。

家電類主打「SUNON建準節能直流直排靜音換氣扇」，以大風量極靜音進行隔室換氣、空氣對流，有助排除髒空氣、濕氣及異味；運動休閒類的「JOHNSON喬山新概念健身魔鏡」，使用高科技3D動代捕捉技術，再送超過200堂專業線上課程，搭配即時運動姿勢校正與指引，居家健身安全又舒適；還有居家用品「VAGO旅行真空壓縮收納器」，具備智能壓力感應器，完成收納即自動停止，7cm、77克輕薄主機便於攜帶。