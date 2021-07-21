撞色超時尚！「NOKIA真無線藍牙耳機E3100」潮感爆表

曾締造全球手機神話的NOKIA，近年積極佈局5G相關網路技術，同時也研發相容於各手機系統的周邊配件，今年夏天推出NOKIA真無線藍牙耳機E3100，由雙全國際獨家代理，滿足時下消費者對耳機時尚外觀的追求，共有5款流行搶眼的「撞色」設計，搭載6mm動圈單體和藍牙5.0，小巧精緻易收納，即日起在蝦皮商城「鯊很大」、PChome 24h購物、momo購物網等各大通路開賣，售價1,980元。

「撞色」向來是各大時尚秀不可或缺的元素，也是設計師們創作的重點，NOKIA真無線藍牙耳機E3100擺脫千篇一律的黑、白、灰、藍等保守單色系，用顏色撞出新潮流，共計有5款雙邊撞色設計，包括天空系「星空藍撞天空藍」、海洋系「湖水藍撞珊瑚紅」、自然系「亮光橘撞草地綠」、情人系「玫瑰紅撞藕色粉」、內斂系「低調黑撞氣質灰」等，體積小巧精緻，充電盒僅重30g、單耳重量只有4g，比一張A4紙還要輕。