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網路十大人氣啤酒台灣四品牌上榜 第一名竟然是...？

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
海尼根今年除了推出新口味Silver星銀啤酒，另有針對居家防疫的大份量「眾量桶」與無酒精0.0，多樣化的商品與行銷策略，或解釋成功營造網路討論熱度的關鍵原因。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
海尼根今年除了推出新口味Silver星銀啤酒，另有針對居家防疫的大份量「眾量桶」與無酒精0.0，多樣化的商品與行銷策略，或解釋成功營造網路討論熱度的關鍵原因。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

「DailyView網路溫度計」透過「KEYPO大數據關鍵引擎」，近日公佈網路討論聲量最高的前十大夏日啤酒。這份分析時間自2021年4月30日至6月30日止，網路討論聲量的前10大啤酒品牌，包含台灣、日本、美國等多國上榜，其中台灣便有台灣啤酒、臺虎精釀、金色三麥、啤酒頭釀造等四間酒廠或品牌，擁有不俗討論熱度，然而拔頭網路討論頭籌的，意外則是來自荷蘭的海尼根。

原本就擁有超高人氣台灣啤酒在統計中拿下第二名位置，除了18天、台灣金牌啤酒、台灣啤酒等眾多口味，近日台灣啤酒並發表全新子品牌「少年狼」，加上口味更精緻、限量發行的特釀系列，擴張微醺版圖。擅長特殊口味、打造出9.99「調啤系」啤酒的臺虎精釀則拿下網路討論熱度第三的位置，由於固定在便利商店通路擁有曝光與能見度，並維持平均1至2個月推出新品的節奏，加上自家旗下的啜飲室實體通路，有此討論熱度並不意外。

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※飲酒過量，害人害己。

同樣擁有不少分店的「金色三麥」則在Top 10榜單中名列第五，以餐食搭配啤酒的餐酒館定位，走出微醺戰國時代的另一條路；創立於2015年的精釀品牌「啤酒頭」今年愚人節時曾和政治網紅「視網膜」合作「香菜啤酒」，並在日後實際量產，成功在本地精釀啤酒品牌中闖出高知名度，網路討論熱度位居Top 9，但最令人意味的是，該次統計中，獲得第一名討論熱度的，卻是以綠色瓶身最為經典的荷蘭品牌海尼根（Heineken）拔得頭籌！

綠色玻璃或鋁罐瓶身的海尼根，今年五月時再與知名調酒師在母親節期間推出無酒精Mocktail調酒，日前再推出新品：銀色瓶身、風味更輕快的星銀啤酒（Silver）。由於海尼根的宣傳口號「就是要海尼根」原本就深植人心，加上今年以來推出新口味、針對居家防疫的大份量「眾量桶」，鎖定喜愛啤酒風味但無負擔的無酒精0.0調酒，多樣化的商品與行銷策略，或解釋在台灣普遍具備對本地、日本品牌偏好的情況下，成功營造網路討論熱度的關鍵原因。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為了應援奧運國手，台灣啤酒今年更與美秀集團合作主題曲，並打造「金光閃閃應援舞」，為參賽選手加油，活動並正持續舉行中。圖 / 台灣啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
為了應援奧運國手，台灣啤酒今年更與美秀集團合作主題曲，並打造「金光閃閃應援舞」，為參賽選手加油，活動並正持續舉行中。圖 / 台灣啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
臺虎精釀除了原本9.99調啤系調酒，近日再與「貓下去」合作推出聯名商品「給厭世少女的溫柔汽油彈」調酒型啤酒與周邊，反應不俗。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
臺虎精釀除了原本9.99調啤系調酒，近日再與「貓下去」合作推出聯名商品「給厭世少女的溫柔汽油彈」調酒型啤酒與周邊，反應不俗。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
Suntory日前針對Premium系列啤酒重新更新口味與包裝，鎖定日本風格愛好者，在今日公佈的網路討論聲量中，位居第四位。圖 / Suntory提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
Suntory日前針對Premium系列啤酒重新更新口味與包裝，鎖定日本風格愛好者，在今日公佈的網路討論聲量中，位居第四位。圖 / Suntory提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
趣稱為辛香料界「佛地魔」的香菜，為本地精釀啤酒品牌「啤酒頭釀造」實際打造出一款香菜啤酒，成功帶來一波網路討論聲量。圖 / 翻攝自啤酒頭官方instagram帳號。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
趣稱為辛香料界「佛地魔」的香菜，為本地精釀啤酒品牌「啤酒頭釀造」實際打造出一款香菜啤酒，成功帶來一波網路討論聲量。圖 / 翻攝自啤酒頭官方instagram帳號。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

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