精品們還在瘋「迷你包」 四大品牌新款一次整理給你

雖然從近期不少時尚秀或新系列發表影片中都可以看到大包回歸的趨勢，但迷你小包的熱潮也同時繼續發展，許多精品品牌的迷你包單品依然在更新上架，這種小巧可愛又精緻的搭配小物，永遠是那麼討喜。

★香奈兒

香奈兒自從在去年Métiers d'art工坊系列中推出四個黑色迷你經典包所組成的禮盒之後，就不斷為此系列換上新色，在推出粉紅色組合之後，今年工坊系列帶來的是純白款式，外盒依舊是黑色菱格紋設計，內裝的Classic、2.55包、Boy Chanel和Gabrielle四種包都換上白色新衣，有種雪地裡的優雅夢幻感。

此外，香奈兒秋冬前導系列也有不少新的迷你包款，像是小型鍊子化妝包、類似馬鞍包造型的翻蓋鍊子小包等等，還有一款是山茶花造型的圓形小包，展現品牌經典符碼的魅力。 裡面有Classic、2.55包、Boy Chanel和Gabrielle四款包。圖／摘自小紅書

四款白色經典包與皮革箱，88萬5,700元。圖／摘自香奈兒官網

四款白色經典包與皮革箱，88萬5,700元。圖／摘自香奈兒官網 小型鍊子化妝包，59,900元。圖／摘自香奈兒官網

鏈子小包，70,900元。圖／摘自香奈兒官網

小型鍊子化妝包，59,900元。圖／摘自香奈兒官網

小型鍊子化妝包，59,900元。圖／摘自香奈兒官網

小型鍊子化妝包，59,900元。圖／摘自香奈兒官網 山茶花鍊子小包，56,700元。圖／摘自香奈兒官網

山茶花鍊子小包，56,700元。圖／摘自香奈兒官網

★路易威登

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）今年秋冬除了有環保材質Felt Line系列的Monogram Felt Keepall XS包、咖啡杯造型包之外，還有一款Mini Steamer隨身包，黑色皮革打造的這款包，可以當項鍊佩戴，可愛中帶著帥氣個性。

咖啡杯造型包，74,000元。圖／路易威登提供

Mini Steamer隨身包，35,700元。圖／路易威登提供

BTS的V拎咖啡杯造型包。圖／路易威登提供

★DIOR

同樣是把標誌性的產品縮小，DIOR也在今年嶄新推出Micro Bag系列，以微型尺寸重塑Lady Dior、30 Montaigne、Dior Caro、Saddle等經典包款，像是打造精緻收藏品，但又能隨身攜帶。可以使用配備的皮帶（Dior Caro micro 配備皮鍊帶），也可搭配另外購買的刺繡寬背帶營造反差感。 DIOR也在今年嶄新推出Micro Bag系列，以微型尺寸重塑Lady Dior、30 Montaigne、Dior Caro、Saddle等經典包款。圖／DIOR提供

DIOR也在今年嶄新推出Micro Bag系列，以微型尺寸重塑Lady Dior、30 Montaigne、Dior Caro、Saddle等經典包款。圖／DIOR提供

Saddle micro 玫瑰粉山羊皮馬鞍包，74,000元。圖／DIOR提供

DIOR也在今年嶄新推出Micro Bag系列，以微型尺寸重塑Lady Dior、30 Montaigne、Dior Caro、Saddle等經典包款。圖／DIOR提供

Dior Caro micro 苔原綠籐格紋小牛皮翻蓋包，74,000元。圖／DIOR提供

Lady Dior micro 純黑色籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／DIOR提供

Lady Dior micro 玫瑰粉籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／DIOR提供

30 Montaigne micro 藍灰色小牛皮CD搭扣翻蓋包，74,000元。圖／DIOR提供

★FENDI

FENDI秋冬新推出First系列包款，主打當紅「空氣包」身，並結合復古口金包的結構，更把代表品牌的「F」字母當成包款的框架，並選擇用傾斜的型態結合包身開口，既有高度的品牌辨識度，卻又不流於俗套，而是透過富有設計感的方式自然融入整體。整個系列尺寸多元，最小的迷你吊飾可以裝零錢、耳機，非常可愛。 Chiara Ferragni在First系列包款上搭配同系列迷你吊飾Nano鍊帶包。圖／FENDI提供

First系列黑色Nano鍊帶包，30,500元。圖／FENDI提供

First系列乳白色Nano鍊帶包，30,500元。圖／FENDI提供