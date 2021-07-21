家樂福中元節週週享滿額9折回饋 再抽百萬現金折價券

疫情警戒期間，家樂福持續提倡「少來、多買、快離開」的採買政策，希望讓民眾安心採購。迎接即將到來的中元節大檔，家樂福除了從6月開始領先通路推出6套「中元普渡商品套組」，讓顧客可以先電話預約購買套組，來店就可直接取走減少在賣場逗留時間；也特別與北港朝天宮聯名合作推出「代客普渡」服務，線上下單就能搞定普渡箱、捐贈香油錢、撰寫疏文等習俗大小事。

即日起至8月22日，家樂福推出新一波中元節活動，連續5週每週都提供顧客賺得折扣優惠，只要每週首購單筆消費量販滿2,000元/超市滿599元皆可獲得9折回饋現金折價券，鼓勵消費者提前分流購物。即日起單筆消費量販1,599元/超市499元還有機會抽總金額100萬現金折價券，還有超過1萬個獎項可抽。

另外同步推出百件熱門商品買1送1，購買指定商品紅利點數20倍送，中元必Buy飲料零食獨家特製大箱裝，更聯合22家品牌推出單筆每滿499元贈紅利點數18,000點（等同現金60元）的加碼回饋。