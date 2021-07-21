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家樂福中元節週週享滿額9折回饋 再抽百萬現金折價券

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
買指定商品紅利點數20倍送，商品包含石二鍋沙茶醬，原價149元，特價119元。圖／家樂福提供
買指定商品紅利點數20倍送，商品包含石二鍋沙茶醬，原價149元，特價119元。圖／家樂福提供

疫情警戒期間，家樂福持續提倡「少來、多買、快離開」的採買政策，希望讓民眾安心採購。迎接即將到來的中元節大檔，家樂福除了從6月開始領先通路推出6套「中元普渡商品套組」，讓顧客可以先電話預約購買套組，來店就可直接取走減少在賣場逗留時間；也特別與北港朝天宮聯名合作推出「代客普渡」服務，線上下單就能搞定普渡箱、捐贈香油錢、撰寫疏文等習俗大小事。

即日起至8月22日，家樂福推出新一波中元節活動，連續5週每週都提供顧客賺得折扣優惠，只要每週首購單筆消費量販滿2,000元/超市滿599元皆可獲得9折回饋現金折價券，鼓勵消費者提前分流購物。即日起單筆消費量販1,599元/超市499元還有機會抽總金額100萬現金折價券，還有超過1萬個獎項可抽。

另外同步推出百件熱門商品買1送1，購買指定商品紅利點數20倍送，中元必Buy飲料零食獨家特製大箱裝，更聯合22家品牌推出單筆每滿499元贈紅利點數18,000點（等同現金60元）的加碼回饋。

而為了讓民眾出門採購更安心，家樂福中元活動特別跨界Uber合作，即日起至8月24日止，Uber新用戶首次加入下載Uber App，輸入指定優惠序號「來去家樂福」，即享有單趟折抵120元車資2次（共可折抵240元），另外，不限新舊用戶輸入指定優惠序號「家樂福超好買」，則享有單趟車資8折優惠2次（單趟最高折抵50元）。

樂天小熊彭湃箱（巧克力/綜合），原價239元，特價199元。圖／家樂福提供
樂天小熊彭湃箱（巧克力/綜合），原價239元，特價199元。圖／家樂福提供
疫情警戒期間泡麵拌麵成為熱賣商品之一，家樂福趁著中元節一口氣推出4款別於以往的拌麵風味，搶佔中元拌麵商機。圖／家樂福提供
疫情警戒期間泡麵拌麵成為熱賣商品之一，家樂福趁著中元節一口氣推出4款別於以往的拌麵風味，搶佔中元拌麵商機。圖／家樂福提供
百事金光閃閃洋芋片組合箱，原價145元，特價115元。圖／家樂福提供
百事金光閃閃洋芋片組合箱，原價145元，特價115元。圖／家樂福提供

家樂福 普渡 北港朝天宮 中元節

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