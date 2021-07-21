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居家抗疫好幫手 艾柏迪威士忌滿額送空間除菌噴霧機

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
即日起凡購買「艾柏迪12年1箱6瓶」或「艾柏迪16年4瓶」，即可獲贈「DAir空間除菌噴霧組合包」乙份。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
即日起凡購買「艾柏迪12年1箱6瓶」或「艾柏迪16年4瓶」，即可獲贈「DAir空間除菌噴霧組合包」乙份。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

最適合入門者及女性朋友的蘇格蘭艾柏迪單一麥芽威士忌，於此盛夏時分推出「DAir空間除菌噴霧機」贈品活動；即日起凡購買「艾柏迪12年1箱6瓶」或「艾柏迪16年4瓶」，即可獲贈「DAir空間除菌噴霧組合包」乙份，成為你居家抗疫的好幫手。

「DAir空間除菌噴霧機」所使用的DAir噴霧液體，是由日本研發、從葡萄柚籽提煉的萃取物，100%全天然、不含化學成分及揮發性有機化合物，可用來日常消毒清潔、淨化室內環境及衣物除菌，是居家、辦公或是車內空氣的最佳守護者。

艾柏迪單一麥芽蘇格蘭威士忌12年於今年5月，獲得美國舊金山世界烈酒大賽（SFWSC）金牌獎肯定。微微的辛香與柑橘伴隨著豐富的鳳梨、蘋果及哈密瓜的香氣，蜜糖香甜的口感，帶點些許的煙燻味，果香飽滿圓潤，柔和易飲，酒體呈現年輕活力。

今年6月榮獲2021國際烈酒挑戰賽（2021 International Spirits Challenge）金牌獎的艾柏迪16年單一麥芽威士忌，先在波本桶內陳年16年後，放進雪莉桶中過桶，詮釋了蜜糖與辛辣的完美平衡。整體除了蜂蜜、柑橘及丁香的香氣，雪莉桶中經典的乾果氣息與水果蛋糕融合其中，尾韻些許的黑巧克力風味更增添了酒體的層次感。

艾柏迪21年單一麥芽威士忌除了在2021 舊金山世界烈酒大賽（SFWSC）受到評審團青睞外，同時，也得到2021國際烈酒挑戰賽金牌殊榮。絲絲棉綢般的柑橘橙皮與香草奶油香氣，伴隨著沉穩木質帶來淡淡的煙燻感，桃子與蜂蜜香甜圓潤的尾韻，成就了豐富的口感層次，為艾柏迪21年古銅金黃色的酒液畫下了優美的句點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「DAir空間除菌噴霧機」可用來日常消毒清潔、淨化室內環境及衣物除菌。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「DAir空間除菌噴霧機」可用來日常消毒清潔、淨化室內環境及衣物除菌。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

舊金山 金牌 蜂蜜

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