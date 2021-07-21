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療癒感隨身攜帶 喬治傑生年度限量項鍊滿滿正能量寶石

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
GRAPE葡萄系列263A純銀紅寶石酒杯，18萬元。圖／喬治傑生提供
GRAPE葡萄系列263A純銀紅寶石酒杯，18萬元。圖／喬治傑生提供

充滿盎然生意的仲夏時令，是北歐國家一年中最溫暖怡人的季節。來自丹麥皇室御用精品品牌喬治傑生（GEORG JENSEN），在此時節推出3款專屬台灣市場的限量復刻訂製珠寶及居家美學用品，以硫化處理過的純銀材質，重新演繹喬治傑生大師新藝術風格美學的原創設計，希望能為經歷疫情、活動受限的憂鬱心境，注入充滿希望的正向力量。

編號159 Moonlight Blossom月光花語系列限量訂製鍊墜，以嫩橘色澤的太陽石結合硫化處理後的立體純銀葉脈圖騰與銀珠綴飾，可當作吊墜或胸針配戴，而太陽石充滿夏季感的清爽色調與閃爍天然晶花，彷彿太陽般為人類捎來光明與溫暖。編號113 Moonlight Blossom月光花語系列訂製珠寶胸針，則以硫化處理的純銀材質勾勒出三色堇彎曲重疊的花瓣與細膩的扇形飾邊，襯托中央藍色月光石，溫柔安定的氣息猶如月光般舒緩。編號641 Moonlight Blossom月光花語系列純銀天河石鍊墜，則以象徵幸運的天河石為主石，碧綠色調散發療癒感，硫化處理後的立體純銀曲線與銀珠綴飾銜接於天河石的左右兩側，鍊墜尾端圓珠則搖曳出內斂的流動感。

同時推出的全新居家系列包括不同尺寸選擇的GRAPE葡萄系列作品，以喬治傑生大師於1918年所設計的「葡萄高腳果缽」為藍本，果缽上結實纍纍的立體葡萄具有豐饒美好的寓意，是新藝術時期裝飾性自然主義的重要呈現。碗缽備有多種尺寸選擇，可裝飾家中不同角落。而1980年推出三款GRAPE葡萄系列高腳酒杯，則是將經典的藝術美學延伸至杯具器皿，除了經典的銀杯、亦有飾以紫水晶或紅寶石妝點的低調奢華款式。

GRAPE葡萄系列263A純銀紫水晶酒杯，18萬元。圖／喬治傑生提供
GRAPE葡萄系列263A純銀紫水晶酒杯，18萬元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT BLOSSOM系列編號641純銀天河石項鍊，13,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT BLOSSOM系列編號641純銀天河石項鍊，13,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT BLOSSOM系列編號159限量訂製純銀太陽石胸針鍊墜，30,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT BLOSSOM系列編號159限量訂製純銀太陽石胸針鍊墜，30,000元。圖／喬治傑生提供
GRAPE葡萄系列264A純銀碗缽，48萬元。圖／喬治傑生提供
GRAPE葡萄系列264A純銀碗缽，48萬元。圖／喬治傑生提供
GRAPE葡萄系列263A純銀酒杯，14萬元。圖／喬治傑生提供
GRAPE葡萄系列263A純銀酒杯，14萬元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT BLOSSOM月光花語系列編號113限量訂製純銀月光石胸針，16,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT BLOSSOM月光花語系列編號113限量訂製純銀月光石胸針，16,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生推出專屬台灣市場的限量復刻訂製珠寶及居家美學用品。圖／喬治傑生提供
喬治傑生推出專屬台灣市場的限量復刻訂製珠寶及居家美學用品。圖／喬治傑生提供
GRAPE葡萄系列263B純銀碗缽大型款，27萬元。圖／喬治傑生提供
GRAPE葡萄系列263B純銀碗缽大型款，27萬元。圖／喬治傑生提供
GRAPE葡萄系列263A純銀碗缽小型款，15萬元。圖／喬治傑生提供
GRAPE葡萄系列263A純銀碗缽小型款，15萬元。圖／喬治傑生提供

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