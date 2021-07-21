療癒感隨身攜帶 喬治傑生年度限量項鍊滿滿正能量寶石

充滿盎然生意的仲夏時令，是北歐國家一年中最溫暖怡人的季節。來自丹麥皇室御用精品品牌喬治傑生（GEORG JENSEN），在此時節推出3款專屬台灣市場的限量復刻訂製珠寶及居家美學用品，以硫化處理過的純銀材質，重新演繹喬治傑生大師新藝術風格美學的原創設計，希望能為經歷疫情、活動受限的憂鬱心境，注入充滿希望的正向力量。

編號159 Moonlight Blossom月光花語系列限量訂製鍊墜，以嫩橘色澤的太陽石結合硫化處理後的立體純銀葉脈圖騰與銀珠綴飾，可當作吊墜或胸針配戴，而太陽石充滿夏季感的清爽色調與閃爍天然晶花，彷彿太陽般為人類捎來光明與溫暖。編號113 Moonlight Blossom月光花語系列訂製珠寶胸針，則以硫化處理的純銀材質勾勒出三色堇彎曲重疊的花瓣與細膩的扇形飾邊，襯托中央藍色月光石，溫柔安定的氣息猶如月光般舒緩。編號641 Moonlight Blossom月光花語系列純銀天河石鍊墜，則以象徵幸運的天河石為主石，碧綠色調散發療癒感，硫化處理後的立體純銀曲線與銀珠綴飾銜接於天河石的左右兩側，鍊墜尾端圓珠則搖曳出內斂的流動感。