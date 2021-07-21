快訊

力旺總座沈士傑辭世 徐清祥暫代職務

東奧選手商務艙跳票引出網軍帶風向？ 選手們都替一個人喊冤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印象派珠寶花園 Buccellati全新高級珠寶亮相時裝周

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
來自法國的「印象派」，以模糊、略帶暈眩的抽離，帶來想像力的自由解放。圖 / Buccellati提供。
來自法國的「印象派」，以模糊、略帶暈眩的抽離，帶來想像力的自由解放。圖 / Buccellati提供。

印象是一種很模糊的概念。印象留下了記憶、感知、感受，卻未有明確的輪廓邊際，反給予想像力自由的空間，任心神暢遊其中。日前月初的巴黎時裝周期間，除各時裝品牌發表年度創意，義大利珠寶品牌Buccellati也於期間帶來全新L GIARDINO DI BUCCELLATI高級珠寶，師法法國「印象派（Impressionism）」畫派的模糊曖昧之美，勾勒出一方義、法調和的翠紫嫣紅與燦爛。

Buccellati創意總監Andrea Buccellati表示：「靈感不斷迸發出來。如同以往，我希望可以打造具有高度影響力的作品，讓人們能夠立刻回溯到印象派繪畫中的自然色彩。」鮮豔的寶石色澤濃郁但不張揚，大克拉數的主石除了成為戒指或耳環的亮點，側邊並鑲嵌不同切割、色澤的鑽石，呈現飽滿、豐盛的意像；大件式項鍊則以規律排列的幾何結構，還原珠寶花園、與造物主隱藏在自然中的神聖秩序，並透過金工，隱隱散發有宛如義大利古都的建築之美。

同時為了本季高級珠寶的發表，品牌代言人Beatrice Borromeo與第四代設計師Lucrezia Buccellati在攝影師Josh Olins的掌鏡下，於義大利科莫湖盼，捕捉也紀錄了本季珠寶華美而古典的豐盛意念。

Il Giardino di Buccellati高級珠寶系列從印象派畫家的色彩中汲取靈感，呈現一方柔美、婉約的珠寶花園，圖中則為CENTAUREA珠寶耳環，價格店洽。圖 / Buccellati提供。
Il Giardino di Buccellati高級珠寶系列從印象派畫家的色彩中汲取靈感，呈現一方柔美、婉約的珠寶花園，圖中則為CENTAUREA珠寶耳環，價格店洽。圖 / Buccellati提供。
BOUGANVILLE雞尾酒戒的主石色澤濃郁但不張揚，側邊並鑲嵌不同切割、色澤的鑽石，呈現豐盛的意像，價格店洽。圖 / Buccellati提供。
BOUGANVILLE雞尾酒戒的主石色澤濃郁但不張揚，側邊並鑲嵌不同切割、色澤的鑽石，呈現豐盛的意像，價格店洽。圖 / Buccellati提供。
LILIUM手環對稱、和諧的結構，隱約帶有義大利古都的建築氣韻，價格店洽。圖 / Buccellati提供。
LILIUM手環對稱、和諧的結構，隱約帶有義大利古都的建築氣韻，價格店洽。圖 / Buccellati提供。
義大利珠寶品牌Buccellati帶來全新L GIARDINO DI BUCCELLATI高級珠寶，並從法國「印象派（Impressionism）」畫派的模糊之美得到啟發。圖 / Buccellati提供。（合成圖）
義大利珠寶品牌Buccellati帶來全新L GIARDINO DI BUCCELLATI高級珠寶，並從法國「印象派（Impressionism）」畫派的模糊之美得到啟發。圖 / Buccellati提供。（合成圖）

義大利 珠寶 品牌

延伸閱讀

姐不要婚戒！關史蒂芬妮夢幻婚禮戴訂製超美鑽石十字架

5號男孩當紅！鮮肉男星露「微性感」美背、六塊肌秀珠寶，Q萌男孩讓人好想抱

全台最靈俏鄰長 陳姿吟驚人美貌大絕招撫慰左鄰右舍

坎城紅毯莎朗史東搭別人秀過的珠寶 姐就霸氣沒在care

相關新聞

融入現代感古董藝術氛圍 混搭工業風實驗宅

位於烏克蘭的首都基輔，這個名為Hayloft的設計項目是建築設計工作室Loft Buro中的兩名烏克蘭建築師夫妻檔，Oleg Volosovsky 與Elena Logvynets為其家人所建造的房子...

居家抗疫好幫手 艾柏迪威士忌滿額送空間除菌噴霧機

最適合入門者及女性朋友的蘇格蘭艾柏迪單一麥芽威士忌，於此盛夏時分推出「DAir空間除菌噴霧機」贈品活動；即日起凡購買「艾...

療癒感隨身攜帶 喬治傑生年度限量項鍊滿滿正能量寶石

充滿盎然生意的仲夏時令，是北歐國家一年中最溫暖怡人的季節。來自丹麥皇室御用精品品牌喬治傑生（GEORG JENSEN），...

印象派珠寶花園 Buccellati全新高級珠寶亮相時裝周

印象是一種很模糊的概念。印象留下了記憶、感知、感受，卻未有明確的輪廓邊際，反給予想像力自由的空間，任心神暢遊其中。日前月...

鴨肝、魚子醬變月餅？盤點今年的「另類月餅」

誰說月餅一定要「像月餅」！宅家久了，總喜歡來點新刺激，今年業者也看準消費者的小心思，推出不少另類月餅，組合創意或口感滋味...

三星最新摺疊機將亮相！全球重要地標巨幅廣告強勢曝光

三星電子於今早（7月21日）正式釋出Galaxy Unpacked 2021線上發表會邀請函，宣布直播將於台灣時間8月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。