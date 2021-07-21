印象派珠寶花園 Buccellati全新高級珠寶亮相時裝周

印象是一種很模糊的概念。印象留下了記憶、感知、感受，卻未有明確的輪廓邊際，反給予想像力自由的空間，任心神暢遊其中。日前月初的巴黎時裝周期間，除各時裝品牌發表年度創意，義大利珠寶品牌Buccellati也於期間帶來全新L GIARDINO DI BUCCELLATI高級珠寶，師法法國「印象派（Impressionism）」畫派的模糊曖昧之美，勾勒出一方義、法調和的翠紫嫣紅與燦爛。

Buccellati創意總監Andrea Buccellati表示：「靈感不斷迸發出來。如同以往，我希望可以打造具有高度影響力的作品，讓人們能夠立刻回溯到印象派繪畫中的自然色彩。」鮮豔的寶石色澤濃郁但不張揚，大克拉數的主石除了成為戒指或耳環的亮點，側邊並鑲嵌不同切割、色澤的鑽石，呈現飽滿、豐盛的意像；大件式項鍊則以規律排列的幾何結構，還原珠寶花園、與造物主隱藏在自然中的神聖秩序，並透過金工，隱隱散發有宛如義大利古都的建築之美。