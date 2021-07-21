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鴨肝、魚子醬變月餅？盤點今年的「另類月餅」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台南晶英將熱門法式甜點納入月餅禮盒中，「月耀法頌」每盒780元。圖／台南晶英提供
台南晶英將熱門法式甜點納入月餅禮盒中，「月耀法頌」每盒780元。圖／台南晶英提供

誰說月餅一定要「像月餅」！宅家久了，總喜歡來點新刺激，今年業者也看準消費者的小心思，推出不少另類月餅，組合創意或口感滋味都讓人眼睛一亮，大呼精彩。

面對防疫新生活，民眾轉由送禮表達關心問候，目前各大公司行號已相繼提出大量需求，月餅提早開賣接單。台南晶英酒店走創新路線，推出福委款「月耀露采」廣式月餅6入、以及結合4款西式點心的「月耀法頌」，法籍西點主廚也首次嘗試將經典小食車輪餅結合奢華甜點口味，呈獻明月高掛的「茗月禮盒」。

近年法籍西點主廚羅倫將拿手點心帶入佳節送禮，引發廣大迴響，熱銷排行榜上有名的「月耀法頌」，內含法式蛋白酥餅、覆盆莓脆餅、百香果磅蛋糕、可可熔岩瑪德蓮等4款茶點，完全「下午茶」，誰能想到它是月餅！「茗月」禮盒打造新式的「月輪餅」，6款內餡有頂級鴨肝巧克力、味噌焦糖、檸檬起司等，也讓人嘆奇。

台北福華大飯店看好「宅食」的趨勢，今年也力圖扭轉吃月餅的傳統印象，主廚團隊發揮巧思，像是江南春主廚劉宜嘉建議，傳統月餅的吃法是「冷餅燒茶」，在最佳賞味期內，搭配一杯熱茶，最能品出蘇式月餅的美味精髓；他也獨家揭露私房醋飲「蘋果醋凍飲」、「桂花釀飲」，加入濃濃的八月桂花香、蜂蜜與果醋，在家也可以自己DIY，搭以蘇式月餅「口味絕配」。

福華飯店珍珠坊的廣式月餅「皓月」、「映月」禮盒，今年創新研發「酒釀桂圓蛋黃」、「烏龍茶脆梅」和「鳳梨澄沙奶黃」3款全新口味。限量700盒的創意甜品喜柿禮盒，以日本的漆器盒盛裝，滋味多層次，口感冰涼、令人回味。

台北美福則以廣式風味及日式桃山月餅，結合知名英國百年茶品牌Whittard，推出「鵲悅」中秋禮盒，每盒6入月餅，分別搭配以威士忌風味紅茶及5款風味茶包。連年熱賣的「美福中秋燒烤組」，以招牌商品台灣噶瑪蘭香腸，搭配嚴選美國凝汁燒烤牛肉片，另贈時尚保冷袋乙只，也改寫中秋送禮滋味。

復興空廚B Terminal航棧今年主打一盒月餅有4種經典口味，同時全面減糖20%。此外，今年也推出月餅新吃法，與台灣精釀啤酒品牌「啤酒頭」首度攜手聯名，推出限量版的「雲端CHILL月禮盒」，內含以烏龍茶為基點的茶酒，以及4款復興空廚高人氣的月餅組合，茶酒配月餅，即使月下獨酌也很有奇幻風味。

香港頂級魚子醬品牌「Royal Caviar Club」今年登台，中秋佳節也首度推出時尚獨創的「皇家奢華魚子醬月餅禮盒」，每個月餅使用6克的Ossetra鱘魚子醬，分別搭配馬達加斯加香草和奶油乳酪的綿滑內餡，再以Q彈冰皮包覆，高貴優雅。全台預購限量500盒，每盒6入3,980元。

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

台北美福大飯店的中秋燒烤組，將熱銷的台灣噶瑪蘭香腸納入其中，秋節送禮也有新滋味。圖／台北美福提供
台北美福大飯店的中秋燒烤組，將熱銷的台灣噶瑪蘭香腸納入其中，秋節送禮也有新滋味。圖／台北美福提供
Royal Caviar Club皇籽匯推出皇家奢華魚子醬月餅。圖／Royal Caviar Club提供
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台北福華大飯店江南春知名的蘇式月餅，今年主廚推薦幾款自創配搭飲品。圖／台北福華提供
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月餅新吃法！復興空廚攜手啤酒頭推出月餅聯名禮盒。圖／復興空廚提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
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月餅 中秋 品牌

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