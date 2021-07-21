三星最新摺疊機將亮相！全球重要地標巨幅廣告強勢曝光
三星電子於今早（7月21日）正式釋出Galaxy Unpacked 2021線上發表會邀請函，宣布直播將於台灣時間8月11日晚間10點舉行，預計即將登場的就是下半年旗艦摺疊新機。今天三星除了已在各大官方平台換上發表會預告新裝，還在紐約時代廣場、倫敦皮卡迪利圓環、米蘭大教堂廣場、馬德里卡亞俄廣場、香港蘭桂坊、曼谷Panoramix中央世界購物商場等全球11個重要地標刊登巨幅廣告，為新機發表熱鬧暖身。
台灣三星今天也同步於台北市信義區的Neo19刊登大型數位廣告，上方除了顯示線上發表會資訊之外，還秀出「你的好，夠好嗎？」、「未來，讓你折服」等廣告字樣，由於對面就是遠百信義A13的Apple Store，彷彿能嗅出與蘋果正面交鋒的火藥味。廣告文宣也暗喻此次推出的新機將更突破以往，再度引領未來趨勢，展現三星對旗艦新機的強大信心與投入，而單刀直入的問句也企圖激起消費者反思，是不是時候該有所改變？
在三星旗艦新機發表會登場之前，社群與網路也出現不少臆測圖與影片，透露Samsung Galaxy Z Fold 3可能支援S Pen。
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