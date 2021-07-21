全聯「中元感恩月」超澎湃 指定日期消費享最高13%回饋

疫情攪局，但傳統中元普渡可不能省。今年全聯福利中心提倡中元拜拜新主張，「提早Buy、分散Buy、線上拜、找代拜」，除了與北港朝天宮聯名合作推出「北港媽祖慈悲普渡箱」預購專案，讓民眾普渡免出門之外，同樣提供專業的一條龍中元鋪桌方案，不論廟宇、社區、公司行號等，全聯從商品報價到配送、鋪桌等所有流程，都能依照顧客的需求量身打造，防疫期間也能安心拜。

另外，全聯也宣布今年中元檔期自7月30日至8月26日正式開檔，較去年提早1週，不僅祭出超過3,000款商品挑戰全年最低價外，並於指定日期（7/31-8/1、8/7-8/8、8/14-8/15、8/18-8/21）共10天，用PX Pay儲值金單日單卡消費每滿1,000元，加贈800福利點，等於最高享8%回饋，線上線下還可同步計算。中元檔期期間內，消費者除了使用PX Pay儲值金支付可享回饋外，自7月30日起使用PX Pay綁定聯邦、一銀、新光、彰銀、凱基等信用卡，於指定日期用PX Pay儲值1,000元，限量贈500福利點；搭配指定日期消費滿額加碼，先儲值再消費等於最高可享13%回饋。福利卡友單筆消費每滿500元，還可登錄抽1,000萬福利點，每名贈1萬點，共抽出1,000名；此外，5大品牌點數再加碼，購買聯華、泰山、味丹、樂事/多力多滋/奇多/話匣子、億滋等指定品牌，單筆同品牌每滿500元，再享福利點5倍送。

除了消費優惠，全聯今年同樣特別針對中元推出休閒食品特別包裝展現虔誠心意，如拜拜箱、袋裝組合與大包裝商品，包括獨家推出的「盛香珍大甲鎮瀾宮聯名組合箱」，每箱售價169元，且消費者於活動期間購買還可登錄抽獎，有機會獲得由鎮瀾過火加持的大甲媽純銀墜子（市價2,980元/個），共5名，全台限量共15,000箱，售完為止。而同樣為獨家販售的「可樂果原味好運分享包」，內含6包原味可樂果外，還加贈50週年限定造型磁鐵，每袋售價119元，全台限量共19,800袋。另進口泡麵也特別推出滿300元贈300福利點回饋。