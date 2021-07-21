獨／師大學生的回憶掰掰 「健康滷味」結束營業

人來人往的師大商圈，乃是「滷味」的一級戰區，各個店家也各有不同的擁護者。其中隱身於巷弄之間、受到許多師大學子青睞的「健康滷味」，近期貼出公告，宣告「結束營業，感謝您們的支持與照顧」，令許多網友感到不捨。甚至有支持者到門口貼感謝信，表示「謝謝你們把我從大學餵到呷頭路，還餵到我結婚啦！」

師大商圈內共有燈籠滷味、大台北滷味、軒軒滷味等多個滷味品牌，各有不同的特色。其中「健康滷味」提供了多種蔬菜、火鍋料、肉類、麵食，並且會以沙茶醬、蒜頭調味，價格同樣主打親民路線。雖然店面不大且距離主要幹道較遠，但是在部份師大學生與支持者的心中，其他店舖多是經營觀光客，健康滷味則是在地內行人的私房口袋首選。在google評論上，健康滷味也獲得超過400則評論，平均獲得4.6分。

儘管陪伴許多青年學子成長，但是健康滷味於店門口貼出公告，宣告「結束營業，感謝您們的支持與照顧」。而網友們也表示「真的很難過。這是我最愛的滷味店」、「回到台北還能再吃到便宜又好吃的滷味嗎」。除了健康滷味之外，包括台安醫院對面的「芳田咖哩」、來自日本的「Bake Cheese Tart」、新莊「吉野家中正店」等品牌，還有孔雀餐酒館、鹹花生咖啡等店面，也都在近期熄燈，成為許多民眾心中的回憶。