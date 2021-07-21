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第一支透明玻璃皇家禮炮 全新21年穀物威士忌台灣首賣

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「皇家禮炮全新21年蘇格蘭威士忌——王者之鑽」精選來自已消逝的鄧巴頓酒廠的珍貴酒液進行調和。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「皇家禮炮全新21年蘇格蘭威士忌——王者之鑽」精選來自已消逝的鄧巴頓酒廠的珍貴酒液進行調和。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

皇家禮炮以威士忌之王者風範，憑藉高年份酒液珍釀與極致頂尖製酒工藝，在台灣推出全球罕見少有的常態性高年份調和穀物威士忌「皇家禮炮全新21年蘇格蘭威士忌——王者之鑽」。新酒款精選來自已消逝的鄧巴頓酒廠的珍貴酒液進行調和，並嚴選陳年超過21年以上的佳釀，使口感馥郁香甜，台灣全球首發獨家推出，酒精濃度40%，建議售價2,700元。

「皇家禮炮全新21年蘇格蘭威士忌——王者之鑽」以全球少數僅有的常態性高年份穀物威士忌，創立全新威士忌里程碑，再次展現超高的製酒工藝。

催生此款常態性高年份穀物威士忌誕生的皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop表示：「當打造『皇家禮炮21年調和穀物威士忌』此類高年份穀物威士忌時，對調酒師而言，也意味著背後蘊含的是極其複雜的製酒工藝與挑戰，不僅須長期投注心力嚴格監控製酒過程，更要具備紮實深厚的製酒經驗，才能孕育出高年份穀物威士忌細緻獨特的酒體層次，因此市場上相當稀有，更顯得『皇家禮炮21年調和穀物威士忌』的誕生獨一無二。」

為彰顯高年份穀物威士忌明亮甜美的酒韻特色，皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop親自嗅聞挑選每一款美國橡木桶，分毫比例精準拿捏，以推出最完美平衡的調和比例，為酒體注入柔滑順口的細膩酒感。

此外，皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop嚴選於2002年起關廠、即將消逝於歷史的鄧巴頓蘇格蘭酒廠（The ‘Lost’ Distillery of Dumbarton），以及蘇格蘭低地區位於首府格拉斯哥（Glasgow）唯一的穀物威士忌蒸餾廠史崔克萊（Strathclyde Distillery）中，選用超過21年以上的珍貴酒液與用手工精挑細選而來的穀物精密調和，並堅持於蒸餾時多一道將穀物去殼的工序，以帶來純淨清透的酒體；經過歷經長時間於美國橡木桶（American oak Cask）熟成陳釀後，濃縮出風味高度和諧的調和穀物威士忌精華。

「皇家禮炮全新21年蘇格蘭威士忌——王者之鑽」揉和了如蜂蜜、奶油、焦糖、香草與堅果等風味，為酒體帶出絲滑如蜜、高雅細緻的香甜氣息。靠近鼻尖輕嗅，即綻放出如同果樹熟成時的強烈芳香，散發著如甜桃般柔嫩、滑順如奶油太妃糖般的風味相互交融，接著多層次的成熟甜梨、杏仁餅乾和白巧克力的風味相繼綻放，最後核桃榛果、及烤橡木的香甜完美包覆，在口中散發出難以言喻的甘醇悸動，綻放出如春天繁花盛開時的奔放尾韻。

「皇家禮炮全新21年蘇格蘭威士忌——王者之鑽」同時是皇家禮炮第一支以閃耀如鑽晶透玻璃瓶身，盛裝每滴酒液皆超過21年以上時間悉心雕琢如鑽的珍貴佳釀。透過瓶身上擷取自英國皇家動物園萬獸之首的獅王圖騰，除了象徵自皇家禮炮進入皇室般尊貴的珍稀殿堂外，透過晶透的玻璃瓶身，彷彿能夠近距離凝視英國皇室的全新世代。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「皇家禮炮全新21年蘇格蘭威士忌——王者之鑽」是皇家禮炮第一支採用閃耀如鑽的晶透玻璃瓶身酒款。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「皇家禮炮全新21年蘇格蘭威士忌——王者之鑽」是皇家禮炮第一支採用閃耀如鑽的晶透玻璃瓶身酒款。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「皇家禮炮全新21年蘇格蘭威士忌——王者之鑽」揉和了如蜂蜜、奶油、焦糖、香草與堅果等風味，為酒體帶出絲滑如蜜的香甜氣息。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「皇家禮炮全新21年蘇格蘭威士忌——王者之鑽」揉和了如蜂蜜、奶油、焦糖、香草與堅果等風味，為酒體帶出絲滑如蜜的香甜氣息。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「皇家禮炮全新21年威士忌——王者之鑽」，建議售價2,700元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「皇家禮炮全新21年威士忌——王者之鑽」，建議售價2,700元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭 皇室

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