快訊

烟花颱風持續增強 氣象局：北台灣風雨愈晚愈明顯

大陸河南遭遇極端暴雨成災 蔡英文表達慰問與關切

溫德姆酒店品牌進駐日月潭！投資45億 明年第三季開幕

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
日月潭力麗溫德姆溫泉酒店示意圖。圖／力麗集團提供
日月潭力麗溫德姆溫泉酒店示意圖。圖／力麗集團提供

日月潭將有第一家國際品牌的五星級溫泉渡假酒店。這是力麗集團旗下儷京企業在日月潭伊達邵投資興建的新酒店，加盟美國溫德姆酒店集團並以「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」（WYNDHAM Sun Moon Lake」）品牌進入市場，本月正式完成簽約，預計2022年第三季開幕。

這是力麗集團飯店事業群與美國溫德姆集團繼「花蓮力麗華美德安可酒店」之後再度攜手合作。目前力麗集團在日月潭已有力麗哲園日潭館、月潭館，以及力麗儷山林會館，若再加上力麗溫德姆，力麗集團飯店事業群將會是日月潭擁有最多據點與客房數的飯店。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店（WYNDHAM Sun Moon Lake」）投入45億打造，設計融合日月潭伊達邵當地的文化特色，將日月潭水波漣漪的意象設計、融入原民傳統圖騰邵織紋的經典配色，擁有197間客房、套房，以及可容納400人以上的頂級多功能宴會廳。

在餐飲部分，除全天候供應的The Gourmet Kitchen饗沐全日西餐廳，以及傳承道地中華美食文化的The Shao邵中餐廳之外，一樓設有大廳酒吧Chill，讓賓客抵達酒店後，馬上沈浸在悠閒的度假氛圍中；健身中心內也搭配休閒風格酒吧，另在高空行政樓層設有獨享尊榮服務的行政酒廊。頂樓則是遠眺日月潭美景的無邊際空中花園及戶外活動場地。

力麗觀光旗下飯店事業群，包含力麗哲園飯店台北館、花蓮館、日潭館、月潭館與高雄哲園學產文教會館，力麗馬告生態園區的棲蘭山莊、明池山莊及儷山林日月潭館、墾丁館及關係企業宜蘭力麗威斯汀度假酒店等10個館別。而溫德姆酒店集團則是全球最多飯店數量的酒店品牌特許經營商，旗下擁有20個品牌、超過9300間酒店及80萬間客房、經營遍布全球90幾個國家和地區，預計未來以其獨特優勢，為力麗溫德姆搶攻高端觀光旅遊商機。

酒店 日月潭 品牌

延伸閱讀

日月潭碼頭浮排因乾旱、豪雨受損 趕在月底修復完成

影／日月潭亮「紅色警訊」 可怕「魚球」霸潭面

微解封遊南投！ 眺望日月潭 「貓囒山步道」坐擁無敵湖光山色

日月潭期盼解封 遊艇業者就怕沒做這件事影響安全

相關新聞

融入現代感古董藝術氛圍 混搭工業風實驗宅

位於烏克蘭的首都基輔，這個名為Hayloft的設計項目是建築設計工作室Loft Buro中的兩名烏克蘭建築師夫妻檔，Oleg Volosovsky 與Elena Logvynets為其家人所建造的房子...

三星最新摺疊機將亮相！全球重要地標巨幅廣告強勢曝光

三星電子於今早（7月21日）正式釋出Galaxy Unpacked 2021線上發表會邀請函，宣布直播將於台灣時間8月1...

全聯「中元感恩月」超澎湃 指定日期消費享最高13%回饋

疫情攪局，但傳統中元普渡可不能省。今年全聯福利中心提倡中元拜拜新主張，「提早Buy、分散Buy、線上拜、找代拜」，除了與...

獨／師大學生的回憶掰掰 「健康滷味」結束營業

人來人往的師大商圈，乃是「滷味」的一級戰區，各個店家也各有不同的擁護者。其中隱身於巷弄之間、受到許多師大學子青睞的「健康...

第一支透明玻璃皇家禮炮 全新21年穀物威士忌台灣首賣

皇家禮炮以威士忌之王者風範，憑藉高年份酒液珍釀與極致頂尖製酒工藝，在台灣推出全球罕見少有的常態性高年份調和穀物威士忌「皇...

溫德姆酒店品牌進駐日月潭！投資45億 明年第三季開幕

日月潭將有第一家國際品牌的五星級溫泉渡假酒店。這是力麗集團旗下儷京企業在日月潭伊達邵投資興建的新酒店，加盟美國溫德姆酒店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。