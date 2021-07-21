溫德姆酒店品牌進駐日月潭！投資45億 明年第三季開幕

日月潭將有第一家國際品牌的五星級溫泉渡假酒店。這是力麗集團旗下儷京企業在日月潭伊達邵投資興建的新酒店，加盟美國溫德姆酒店集團並以「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」（WYNDHAM Sun Moon Lake」）品牌進入市場，本月正式完成簽約，預計2022年第三季開幕。

這是力麗集團飯店事業群與美國溫德姆集團繼「花蓮力麗華美德安可酒店」之後再度攜手合作。目前力麗集團在日月潭已有力麗哲園日潭館、月潭館，以及力麗儷山林會館，若再加上力麗溫德姆，力麗集團飯店事業群將會是日月潭擁有最多據點與客房數的飯店。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店（WYNDHAM Sun Moon Lake」）投入45億打造，設計融合日月潭伊達邵當地的文化特色，將日月潭水波漣漪的意象設計、融入原民傳統圖騰邵織紋的經典配色，擁有197間客房、套房，以及可容納400人以上的頂級多功能宴會廳。

在餐飲部分，除全天候供應的The Gourmet Kitchen饗沐全日西餐廳，以及傳承道地中華美食文化的The Shao邵中餐廳之外，一樓設有大廳酒吧Chill，讓賓客抵達酒店後，馬上沈浸在悠閒的度假氛圍中；健身中心內也搭配休閒風格酒吧，另在高空行政樓層設有獨享尊榮服務的行政酒廊。頂樓則是遠眺日月潭美景的無邊際空中花園及戶外活動場地。

力麗觀光旗下飯店事業群，包含力麗哲園飯店台北館、花蓮館、日潭館、月潭館與高雄哲園學產文教會館，力麗馬告生態園區的棲蘭山莊、明池山莊及儷山林日月潭館、墾丁館及關係企業宜蘭力麗威斯汀度假酒店等10個館別。而溫德姆酒店集團則是全球最多飯店數量的酒店品牌特許經營商，旗下擁有20個品牌、超過9300間酒店及80萬間客房、經營遍布全球90幾個國家和地區，預計未來以其獨特優勢，為力麗溫德姆搶攻高端觀光旅遊商機。