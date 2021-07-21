期間限定！GB鮮釀餐廳夏季新菜套餐優惠 現省近300元

堅持提供現作美食與高品質啤酒的吉比鮮釀餐廳，特選台灣在地當令食材，搭配季節鮮釀啤酒，以繽紛健康綠蔬食作為主題，打造即日起至8月15日期間限定的清爽系夏季新菜單，外帶自取菜單品項皆可享75折優惠。季節套餐特價優惠888元（原價1,170元），現省近300元。

夏季新菜單包含開胃菜「雙拼風味捲」、甜點「萊姆起司蛋糕」和三種健康蔬食主菜。「愛文芒果沙拉」選用香氣濃郁果肉細緻愛文芒果，混合生菜、藜麥與有機彩色蕃茄，淋上新鮮芒果與萊姆特製醬汁，兼具味覺與視覺美好體驗；「蕃茄羅勒起司嫩雞」以櫛瓜與蘿蔔蔬菜麵為主體，鋪上馬茲瑞拉起司和蕃茄羅勒醬加以烘烤的雞肉，增添豐富層次風味；碳烤嫩肩牛排搭配鱷梨與嫩菠菜組成的「卜派菠菜牛排沙拉」，淋上熱培根芥末醬或蜂蜜芥末醬，讓人難以忘懷好滋味。

與夏季菜單同步推出的科隆愛爾鮮釀啤酒，是一款源自德國科隆地區的金黃色愛爾啤酒，屬於上層發酵，口感清爽富細膩水果香氣，口味接受度高，屬於清新淡雅風格的愛爾啤酒，酒精濃度4.6%，苦度22，特別適合搭配雞肉或海鮮類食物，使口感與風味相互呼應達到絕妙平衡，啤酒愛好者不容錯過。