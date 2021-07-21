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主打鏡面金屬色 Ferragamo秋冬鞋、包很有未來感
義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo推出了秋冬系列形象廣告，邀請曾三度獲得奧斯卡獎提名的國際大導文溫德斯（Wim Wenders）掌鏡，以寫實+科幻風的影片完美呈現這季新品的特質，多款秋冬飽和色、帶光澤感的包款、鞋款、服飾所散發的俏麗年輕與未來感，在影片的加持下也變得更有吸引力。
名為《A Future Together》的秋冬系列形象廣告，以後現代主義表現手法呈現了多維度、多層次的故事，選在米蘭CityLife商業區取景，由女星Garaceia Girace飾演電影導演，紀錄她拍攝影片時的過程，是一場「廣告中的廣告拍攝現場」。音樂人兼模特兒Felix Sandman飾演音響工程師，在多段影片拍攝時，他與Garaceia Girace有許多甜蜜小互動，兩人和戲中戲的眾模特兒們都換穿、展示多件秋冬系列服飾、鞋款、包款等，在浪漫的情節裡還是看得到時尚俐落的造型，文溫德斯另外也為此系列拍攝了24張帶點復古氛圍的攝影作品。
像是金屬色鏡面VIVA尖頭蝴蝶蝶鞋、SADR F型跟鞋、草綠色TRIFOLIO金屬釦牛皮迷你手提包和同系列淺粉色牛皮肩背包等等，都讓人感受到強烈色彩和創新設計元素加乘的魅力。
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