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主打鏡面金屬色 Ferragamo秋冬鞋、包很有未來感

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Salvatore Ferragamo秋冬系列商品帶有摩登未來感。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo秋冬系列商品帶有摩登未來感。圖／Salvatore Ferragamo提供

義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo推出了秋冬系列形象廣告，邀請曾三度獲得奧斯卡獎提名的國際大導文溫德斯（Wim Wenders）掌鏡，以寫實+科幻風的影片完美呈現這季新品的特質，多款秋冬飽和色、帶光澤感的包款、鞋款、服飾所散發的俏麗年輕與未來感，在影片的加持下也變得更有吸引力。

名為《A Future Together》的秋冬系列形象廣告，以後現代主義表現手法呈現了多維度、多層次的故事，選在米蘭CityLife商業區取景，由女星Garaceia Girace飾演電影導演，紀錄她拍攝影片時的過程，是一場「廣告中的廣告拍攝現場」。音樂人兼模特兒Felix Sandman飾演音響工程師，在多段影片拍攝時，他與Garaceia Girace有許多甜蜜小互動，兩人和戲中戲的眾模特兒們都換穿、展示多件秋冬系列服飾、鞋款、包款等，在浪漫的情節裡還是看得到時尚俐落的造型，文溫德斯另外也為此系列拍攝了24張帶點復古氛圍的攝影作品。

像是金屬色鏡面VIVA尖頭蝴蝶蝶鞋、SADR F型跟鞋、草綠色TRIFOLIO金屬釦牛皮迷你手提包和同系列淺粉色牛皮肩背包等等，都讓人感受到強烈色彩和創新設計元素加乘的魅力。

SADR寶藍色牛皮尖頭F型跟鞋，29,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
SADR寶藍色牛皮尖頭F型跟鞋，29,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo推出了秋冬系列形象廣告。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo推出了秋冬系列形象廣告。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo秋冬系列形象廣告，邀請曾三度獲得奧斯卡獎提名的國際大導文溫德斯（中）掌鏡，女星Garaceia Girace、音樂人兼模特兒Felix Sandman主演。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo秋冬系列形象廣告，邀請曾三度獲得奧斯卡獎提名的國際大導文溫德斯（中）掌鏡，女星Garaceia Girace、音樂人兼模特兒Felix Sandman主演。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo推出了秋冬系列形象廣告。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo推出了秋冬系列形象廣告。圖／Salvatore Ferragamo提供
TRIFOLIO淺粉色牛皮肩背包，60,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
TRIFOLIO淺粉色牛皮肩背包，60,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
文溫德斯另外也為此系列拍攝了24張帶點復古氛圍的攝影作品。圖／Salvatore Ferragamo提供
文溫德斯另外也為此系列拍攝了24張帶點復古氛圍的攝影作品。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo推出了秋冬系列形象廣告。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo推出了秋冬系列形象廣告。圖／Salvatore Ferragamo提供
文溫德斯另外也為此系列拍攝了24張帶點復古氛圍的攝影作品。圖／Salvatore Ferragamo提供
文溫德斯另外也為此系列拍攝了24張帶點復古氛圍的攝影作品。圖／Salvatore Ferragamo提供
文溫德斯另外也為此系列拍攝了24張帶點復古氛圍的攝影作品。圖／Salvatore Ferragamo提供
文溫德斯另外也為此系列拍攝了24張帶點復古氛圍的攝影作品。圖／Salvatore Ferragamo提供
TRIFOLIO寶藍色金屬釦牛皮迷你手提包，26,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
TRIFOLIO寶藍色金屬釦牛皮迷你手提包，26,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo秋冬系列商品帶有摩登未來感。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo秋冬系列商品帶有摩登未來感。圖／Salvatore Ferragamo提供
VIVA草綠色金屬鏡面尖頭平底鞋，25,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
VIVA草綠色金屬鏡面尖頭平底鞋，25,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供

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