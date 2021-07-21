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7-11「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」推30款限量商品

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEＮ將於7月28日起推出「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動，以粉紅兔兔、P助環遊世界為設計主題。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEＮ將於7月28日起推出「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動，以粉紅兔兔、P助環遊世界為設計主題。圖／7-ELEVEN提供

在不能出國的時刻，更讓人想念異國風情，7-ELEVEN將於7月28日起推出「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動，以粉紅兔兔、P助遊玩各國圖素，推出背提兩用托特包、304不鏽鋼餐具組、A4資料夾、皮革萬用桌墊、造型捲尺鑰匙圈、手提可堆疊收納盒、造型充氣墊、隨身摺疊風扇等高達30款萌到犯規的獨家限量商品，粉絲一定要手刀快衝。此外，為了歡慶OPEN小將16歲生日，同步推出OPEN! X 卡娜赫拉福袋及趴趴巨型大娃娃。

7-ELEVEN的OPEN小將今年迎接16歲，年初即宣布與卡娜赫拉的小動物聯名合作，為OPEN!家族量身打造換上Q萌新裝，除了全球限定的「OPEN!家族 X Kanahei」巨型氣球活動之外，也推出多款聯名商品，為OPEN!慶生活動暖身。7月28日凌晨0點起於門市限量開賣「OPEN! X 卡娜赫拉福袋」，售價299元，福袋造型為OPEN!家族 X Kanahei限定後背束口袋，內附B5夾鏈袋1入、品牌優惠券及零食飲料商品組合，更有機會將50萬點的OPEN POINT點數帶回家。7月28日上午11點起於i預購開放限量預購的「OPEN!家族 X 卡娜赫拉趴趴巨型大娃娃」更是萌翻天，以OPEN! X Kanahei新視覺打造長約70cm的巨型娃娃，共有OPEN小將、LOCK小醬、PLEASE美眉、小桃、小竹輪等5款造型，每款i預購優惠價2,999元。

7月28日開跑的「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」，由日本作者特別為7-ELEVEN集點活動繪製全新素材，以環遊世界為概念，讓粉紅兔兔及P助搭乘熱氣球飛往日本、英國、法國、墨西哥等世界各國，真實呈現當地服裝及特色文化。首波推出「限量背提兩用托特包」，可肩背或手提、寬底設計，集滿6點加129元或130點免費送1款，共4款隨機出貨；「限量304不鏽鋼餐具組」附不鏽鋼筷子、湯匙及叉子，L型拉鍊開口好拿取，內層分隔整齊好收納，集滿6點加199元或190點免費送1款，共4款隨機出貨。

7月28日下午3點起開放限量預購的包括「限量A4資料夾」附不鏽鋼夾，內含8張卡娜赫拉限定信紙，集滿6點加119元，共2款；「限量造型捲尺鑰匙圈」為絨毛造型設計，可掛包包方便攜帶，集滿6點加129元，共2款隨機出貨；大尺寸設計的「限量皮革萬用桌墊」表面為平滑皮革，能讓滑鼠移動順暢，集滿6點加199元，共2款；「限量吸水大浴巾」可當毛毯或浴巾使用，集滿6點加249元，共3款；「限量大直傘」集滿6點加249元，共2款；「限量手提可堆疊收納盒」為手提式設計，可堆疊收納，集滿6點加299元，共2款；「限量隨身摺疊風扇」掛繩設計好攜帶，輕巧易折疊，具備3段風速，集滿6點加399元，共2款；戲水或居家遊戲都好用的「限量造型充氣墊」集滿6點加1,299元。

第二波將於8月11日凌晨0點起開放預購「限量摺疊矽膠保鮮盒」，可微波加熱，集滿6點加199元或190點免費送1款，共4款隨機出貨；下午3點起預購的「限量掌上型果汁機」為首次登場，提把設計好攜帶，簡單易清洗，集滿6點加599元，共2款。

此外，鎖定夏季宅居家飲品商機，7-ELEVEN全店集點8月4日下午3點起另推出精品廚電，包括「Oster Ball經典隨鮮瓶果汁機」及「sodastream SPIRIT自動扣瓶氣泡水機」，只要6點＋999～2,999元（最低市價5.6折起），就能將時尚廚電帶回家，輕鬆自製果汁及氣泡調飲。

7-ELEVEＮ「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動7月28日下午3點起開放限量預購「限量手提可堆疊收納盒」，集滿6點加299元，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEＮ「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動7月28日下午3點起開放限量預購「限量手提可堆疊收納盒」，集滿6點加299元，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於7月28日上午11點起開放限量預購「OPEN!家族 X 卡娜赫拉趴趴巨型大娃娃」，以OPEN! X Kanahei新視覺做成長約70cm的巨型娃娃，共5款，i預購優惠價每款2,999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於7月28日上午11點起開放限量預購「OPEN!家族 X 卡娜赫拉趴趴巨型大娃娃」，以OPEN! X Kanahei新視覺做成長約70cm的巨型娃娃，共5款，i預購優惠價每款2,999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEＮ「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動7月28日下午3點起開放限量預購「限量大直傘」，集滿6點加249元，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEＮ「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動7月28日下午3點起開放限量預購「限量大直傘」，集滿6點加249元，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動第二波將於8月11日下午3點起開放限量預購「限量掌上型果汁機」，集滿6點加599元，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動第二波將於8月11日下午3點起開放限量預購「限量掌上型果汁機」，集滿6點加599元，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」第二波將於8月11日凌晨0點起開放限量預購「限量摺疊矽膠保鮮盒」，集滿6點加199元或190點免費送1款，共4款隨機出貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」第二波將於8月11日凌晨0點起開放限量預購「限量摺疊矽膠保鮮盒」，集滿6點加199元或190點免費送1款，共4款隨機出貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動第二波將於8月11日下午3點起開放限量預購「限量掌上型果汁機」，集滿6點加599元，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動第二波將於8月11日下午3點起開放限量預購「限量掌上型果汁機」，集滿6點加599元，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEＮ「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動7月28日下午3點起開放限量預購「限量皮革萬用桌墊」，集滿6點加199元，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEＮ「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動7月28日下午3點起開放限量預購「限量皮革萬用桌墊」，集滿6點加199元，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於7月28日凌晨0點起於門市限量販售「OPEN! X 卡娜赫拉福袋」，福袋造型為OPEN!家族 X Kanahei限定後背束口袋，售價299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於7月28日凌晨0點起於門市限量販售「OPEN! X 卡娜赫拉福袋」，福袋造型為OPEN!家族 X Kanahei限定後背束口袋，售價299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEＮ「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動7月28日下午3點起開放限量預購「限量造型充氣墊」，集滿6點加1,299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEＮ「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動7月28日下午3點起開放限量預購「限量造型充氣墊」，集滿6點加1,299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEＮ「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動7月28日下午3點起開放限量預購「限量吸水大浴巾」，集滿6點加249元，共3款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEＮ「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動7月28日下午3點起開放限量預購「限量吸水大浴巾」，集滿6點加249元，共3款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於7月28日上午11點起開放限量預購「OPEN!家族X卡娜赫拉趴趴巨型大娃娃」，以OPEN! X Kanahei新視覺做成長約70cm的巨型娃娃，共5款，i預購優惠價每款2,999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於7月28日上午11點起開放限量預購「OPEN!家族X卡娜赫拉趴趴巨型大娃娃」，以OPEN! X Kanahei新視覺做成長約70cm的巨型娃娃，共5款，i預購優惠價每款2,999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEＮ「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動7月28日下午3點起開放限量預購「限量大直傘」，集滿6點加249元，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEＮ「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動7月28日下午3點起開放限量預購「限量大直傘」，集滿6點加249元，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEＮ「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動7月28日下午3點起開放限量預購「限量A4資料夾（含內頁）」，集滿6點加119元，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEＮ「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動7月28日下午3點起開放限量預購「限量A4資料夾（含內頁）」，集滿6點加119元，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEＮ將於7月28日起推出「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動，首波推出「限量304不鏽鋼餐具組」，集滿6點加199元或190點免費送1款，共4款隨機出貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEＮ將於7月28日起推出「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動，首波推出「限量304不鏽鋼餐具組」，集滿6點加199元或190點免費送1款，共4款隨機出貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於7月28日凌晨0點起於門市限量販售「OPEN! X 卡娜赫拉福袋」，福袋造型為OPEN!家族 X Kanahei限定後背束口袋，售價299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於7月28日凌晨0點起於門市限量販售「OPEN! X 卡娜赫拉福袋」，福袋造型為OPEN!家族 X Kanahei限定後背束口袋，售價299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEＮ將於7月28日起推出「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動，首波推出「限量背提兩用托特包」，集滿6點加129元或130點免費送1款，共4款隨機出貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEＮ將於7月28日起推出「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動，首波推出「限量背提兩用托特包」，集滿6點加129元或130點免費送1款，共4款隨機出貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEＮ「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動7月28日下午3點起開放限量預購「限量造型捲尺鑰匙圈」，集滿6點加129元，共2款隨機出貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEＮ「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動7月28日下午3點起開放限量預購「限量造型捲尺鑰匙圈」，集滿6點加129元，共2款隨機出貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEＮ「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動7月28日下午3點起開放限量預購「限量隨身摺疊風扇」，集滿6點加399元，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEＮ「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動7月28日下午3點起開放限量預購「限量隨身摺疊風扇」，集滿6點加399元，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEＮ將於7月28日起推出「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEＮ將於7月28日起推出「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動。圖／7-ELEVEN提供

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