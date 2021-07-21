台鐵全新城際列車30日抵台 今舉行出廠前安全祈願儀式

台鐵全新城際列車7月30日即將抵台。台鐵說，今午8時，EMU3000新城際列車的製造廠 - 株式会社日立製作所，特地在山口縣下松市笠戶事業所為台鐵新購的第一列EMU3000新城際列車舉行出廠啟運前的「安全祈願」儀式，藉以表達對行車平安的祈願。

台鐵說，該次的安全祈願儀式，日立製作所特別邀請下松市有著1424年歷史的降松神社祭司主持出廠啟運前「安全祈願」儀式，現場觀禮人員除笠戸事業所所長三浦淳外，還包括利用現場直播視訊連線觀禮的台鐵局副局長馮輝昇以及日立製作所鐵道事業群車輛系統本部部長渡辺誠本等人。

台鐵說，安全祈願開始前，先由笠戸事業所三浦淳所長代表簡單致意後，隨即由降松神社祭司進行祈願，期間並由日立製作所鐵道事業群車輛系統本部渡辺誠本部長擔任說明，祈願儀式最後在三浦淳所長與馮輝昇互道感謝，並互祝平安後結束。

馮輝昇表示，特別感謝日立製作所為新城際列車舉辦了這樣一個別具意義的安全祈願儀式。近年台灣與日本兩國人民互動密切，尤其在發生天然災難或事故時，經常主動關心與互助扶持，再再顯示台日友好的關係。

渡辺誠本則表示，EMU3000型城際列車是日立製作所繼 DMU 2900、3000型及TEMU1000型之後，另一跨世代的全新設計，具備各方面的周嚴考量與設計，有信心可順利完成台鐵局及第三方驗證與認證(IV&V)的各項嚴格測試。