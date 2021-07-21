攜手世界冠軍 老協珍、Aunt Stella中秋禮盒飄咖啡香

中秋節將至，各家月餅、點心禮盒也陸續登場，更不乏「糕餅＋咖啡」跨界聯名組合。「老協珍」今年攜手全球第一咖啡館「Simple Kaffa」，推出中秋限量套組，讓民眾可以用咖啡搭配燕窩月餅；至於來自東京的Aunt Stella，今年則與世界咖啡沖煮大賽冠軍王策的咖啡廳「VWI by CHADWANG」合作，打造集結甜點與咖啡的精緻禮盒。

老協珍所推出的「燕窩月餅」，將燕窩融入月餅之中，創造出迷人且創新的滋味，已經連續4年熱銷一空，共有「法式栗子燕窩月餅」、「港式奶皇燕窩月餅」等2種新口味。而由WBC世界咖啡大賽冠軍吳則霖創立的「興波咖啡（Simple Kaffa）」，已經連續多年拿下「全球50間最棒咖啡店」之冠。今年老協珍攜手興波咖啡推出中秋限量套組，以帶有熱帶水果香氣與淡淡花香、口感細膩甘醇的「西達摩 日曬」，以及有著香甜花香與蜜柑酸感、尾韻散發阿薩姆紅茶風味的「西達摩 水洗」2款咖啡，搭配上老協珍燕窩月餅，帶來絕佳的組合滋味，每套1,480元。

老協珍也因應疫情，以健康養生為概念，推出「燕窩月餅+STREAMLAND紐西蘭新溪島 麥蘆卡蜂蜜UMF®15+」的組合，每組原價4,160元，折扣碼優惠價2,680元，限量100組。燕窩月餅禮盒，每盒4入，售價1,080元，限量2,000組。

來自東京的手工餅乾「Aunt Stella」，今年則以秋天森林晝夜情境為包裝，推出一系列中秋禮盒。其中新推出的「「金鑽鳳凰酥球」採用屏東紅土鹹鴨蛋黃與高雄大樹鄉金鑽鳳梨製作而成，散發鴨蛋黃的濃郁鹹香以及鳳梨餡的清爽酸甜，限時於8月1日至9月30日期間供應，並可與手工餅乾、磅蛋糕等品項組合搭配。

同時Aunt Stella也力邀世界咖啡沖煮大賽冠軍王策攜手合作，與其旗下精品咖啡廳「VWI by CHADWANG」共同推出限量「酩月之錦」禮盒，內含經典手工餅乾或磅蛋糕、以及2款最適合搭配Aunt Stella點心的VWI精品咖啡濾泡包，打造午茶組合。禮盒並以日式風呂敷布包形式呈現，並以月光花作為設計元素，限量1,500盒，每盒2,310元起。