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趁父親節把RIEDEL帶回家 居禮名店即日起至8月中打8折

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
慶祝RIEDEL及莫札特誕辰的Amandeo醒酒瓶，以希臘七弦豎琴為造型，265周年超值組合加贈擦拭布及醒酒器，定價19,000元（贈品價值1,530元）。圖／居禮名店提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
慶祝RIEDEL及莫札特誕辰的Amandeo醒酒瓶，以希臘七弦豎琴為造型，265周年超值組合加贈擦拭布及醒酒器，定價19,000元（贈品價值1,530元）。圖／居禮名店提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

父親節一定要與愛品酒的爸爸舉杯，謝謝爸爸一年來的辛勞！不懂葡萄酒沒關係，只要有RIEDEL酒杯，就能給爸爸一個難忘的體驗。為歡慶RIEDEL 265周年及新品上市，居禮名店即日起至8月15日，RIEDEL全品牌8折優惠。

今年是奧地利品牌RIEDEL品牌創立的第265周年（1756～2021），第九代傳人Claus Riedel，是史上第一個發表酒杯的形狀會影響酒的香氣、口感、均衡感與餘韻，並與義大利侍酒師協會（Associazione Italiana Sommeliers）共同協助研究下，開發出全球第一個系列酒杯——「侍酒師（Sommeliers）系列」。該系列以葡萄品種區分，從波爾多、勃根地、香檳、麗絲玲等都推出專屬的杯型，在正確的酒杯裡，葡萄酒能完美綻放不可思議的香氣、風味、餘韻，獲得世界及許多酒類專家的肯定及領導地位。

在「侍酒師（Sommeliers）系列」之後，第十代傳人George Riedel 到現在的第十一代傳人Maximillian Riedel，在這幾十年推出了許多傳奇系列。包括超輕量、有「氣球杯」之稱的「Superleggero手工杯系列」；媲美手工杯薄透的「Veritas系列」；第一個創新的無梗「O杯系列」；有著30幾公分高的「High Performance系列」；亦或是打破鵝蛋型造型、並兼具機能性的「Winewings系列」；每個系列都突破歷史，每每上市都造成轟動並寫下酒杯歷史傳奇的新章。

為慶祝今年265周年的歷史，RIEDEL特別推出多款265週年限定超值組合，限量在父親節前夕推出，尤其以品牌最經典的「侍酒師（Sommeliers）系列」波爾多、勃根地杯，更是買一送一超值優惠組合。其他精選杯款也包含今年最新由 「Winewings系列」延伸出的「SL Wings（Steamless Wings）」無梗酒杯，要讓大家在這防疫艱辛的時刻，也能陪喜歡品酒的爸爸一同體驗最棒的品飲享受。若是擔心疫情也可至居禮名店官網選購，不需出門父親節禮物直接送到家。

265周年超值五入Cabernet組合，全家可一同開心暢飲，定價3,200元，特價2,560元。圖／居禮名店提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
265周年超值五入Cabernet組合，全家可一同開心暢飲，定價3,200元，特價2,560元。圖／居禮名店提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
酒杯之王RIEDEL，由第十一代傳人Maximillian Riedel（中），接續265週年傳奇篇章。圖／居禮名店提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
酒杯之王RIEDEL，由第十一代傳人Maximillian Riedel（中），接續265週年傳奇篇章。圖／居禮名店提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
RIEDEL品牌經典「Sommeliers侍酒師系列」，波爾多及勃根地杯款，265周年超值買一送一組合，定價3,800元（原價值單支3,800元）圖／居禮名店提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
RIEDEL品牌經典「Sommeliers侍酒師系列」，波爾多及勃根地杯款，265周年超值買一送一組合，定價3,800元（原價值單支3,800元）圖／居禮名店提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
年度新品SL Wing讓葡萄酒風味起飛，單筒定價750元。圖／居禮名店提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
年度新品SL Wing讓葡萄酒風味起飛，單筒定價750元。圖／居禮名店提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
奧地利品牌RIEDEL品牌創立的第265周年，獨特杯款讓每一杯葡萄酒都是五星級的享受。圖／居禮名店提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
奧地利品牌RIEDEL品牌創立的第265周年，獨特杯款讓每一杯葡萄酒都是五星級的享受。圖／居禮名店提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

品牌 父親節 葡萄酒

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