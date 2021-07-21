趁父親節把RIEDEL帶回家 居禮名店即日起至8月中打8折

父親節一定要與愛品酒的爸爸舉杯，謝謝爸爸一年來的辛勞！不懂葡萄酒沒關係，只要有RIEDEL酒杯，就能給爸爸一個難忘的體驗。為歡慶RIEDEL 265周年及新品上市，居禮名店即日起至8月15日，RIEDEL全品牌8折優惠。

今年是奧地利品牌RIEDEL品牌創立的第265周年（1756～2021），第九代傳人Claus Riedel，是史上第一個發表酒杯的形狀會影響酒的香氣、口感、均衡感與餘韻，並與義大利侍酒師協會（Associazione Italiana Sommeliers）共同協助研究下，開發出全球第一個系列酒杯——「侍酒師（Sommeliers）系列」。該系列以葡萄品種區分，從波爾多、勃根地、香檳、麗絲玲等都推出專屬的杯型，在正確的酒杯裡，葡萄酒能完美綻放不可思議的香氣、風味、餘韻，獲得世界及許多酒類專家的肯定及領導地位。

在「侍酒師（Sommeliers）系列」之後，第十代傳人George Riedel 到現在的第十一代傳人Maximillian Riedel，在這幾十年推出了許多傳奇系列。包括超輕量、有「氣球杯」之稱的「Superleggero手工杯系列」；媲美手工杯薄透的「Veritas系列」；第一個創新的無梗「O杯系列」；有著30幾公分高的「High Performance系列」；亦或是打破鵝蛋型造型、並兼具機能性的「Winewings系列」；每個系列都突破歷史，每每上市都造成轟動並寫下酒杯歷史傳奇的新章。