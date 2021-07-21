范冰冰最愛！嬌蘭升級皇家蜂王乳平衡油3G 夏天也能用

曾多次被范冰冰推薦為愛用保養品的嬌蘭皇家蜂王乳平衡油，推出第三代升級版的皇家蜂王乳平衡油3G，打造出更輕盈、水感的精華美容油，即使在悶熱夏天，也適合使用，並能加強修護，還能混搭各種精華、化妝水、粉底液，預料又要掀起搶購風潮。

嬌蘭皇家蜂王乳平衡油3G，加入更多蜂王乳、蜂蜜，包括法國烏埃尚島真稀黑蜂蜂蜜、法國索隆森林蜂王乳，法國科西嘉島蜂蜜、希臘伊卡利亞島的傳奇蜂蜜及芬蘭奧蘭群島的蜂蜜，打造出「黑蜂修護科技」，這也是嬌蘭長期研究下的成果。

2010年，嬌蘭推出皇家蜂王乳修護系列，研究出以蜂王乳為主的抗老保養品，並打造「嬌蘭蜜蜂實驗室」，分有不同研究領域，包括蜜蜂、蜂王乳與修護等，各自專精研究，但最終找到蜂王乳對於肌膚，提供保護的效果。而且嬌蘭的蜂蜜與蜂王乳成分，都來自尊重蜜蜂與環境對養蜂方法。