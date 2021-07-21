聽新聞
test
0:00 / 0:00
范冰冰最愛！嬌蘭升級皇家蜂王乳平衡油3G 夏天也能用
曾多次被范冰冰推薦為愛用保養品的嬌蘭皇家蜂王乳平衡油，推出第三代升級版的皇家蜂王乳平衡油3G，打造出更輕盈、水感的精華美容油，即使在悶熱夏天，也適合使用，並能加強修護，還能混搭各種精華、化妝水、粉底液，預料又要掀起搶購風潮。
嬌蘭皇家蜂王乳平衡油3G，加入更多蜂王乳、蜂蜜，包括法國烏埃尚島真稀黑蜂蜂蜜、法國索隆森林蜂王乳，法國科西嘉島蜂蜜、希臘伊卡利亞島的傳奇蜂蜜及芬蘭奧蘭群島的蜂蜜，打造出「黑蜂修護科技」，這也是嬌蘭長期研究下的成果。
2010年，嬌蘭推出皇家蜂王乳修護系列，研究出以蜂王乳為主的抗老保養品，並打造「嬌蘭蜜蜂實驗室」，分有不同研究領域，包括蜜蜂、蜂王乳與修護等，各自專精研究，但最終找到蜂王乳對於肌膚，提供保護的效果。而且嬌蘭的蜂蜜與蜂王乳成分，都來自尊重蜜蜂與環境對養蜂方法。
全新升級版的皇家蜂王乳平衡油3G，以黑蜂修護科技，讓肌膚更有光采與光滑，提升防禦力，整體質地輕盈如水，豐潤如油，與肌膚接觸就會融化，不會產生油膩感，即使夏天也不用擔心為肌膚造成負擔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言