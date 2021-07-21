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低於5折！台北文華東方「奢華客房裡品嘗米其林餐點」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
在台北文華東方酒店奢華的氛圍中，來場舒心療癒的「偽出國」食尚饗宴之旅。圖／台北文華東方提供
在台北文華東方酒店奢華的氛圍中，來場舒心療癒的「偽出國」食尚饗宴之旅。圖／台北文華東方提供

全台疫情趨緩微解封，台北文華東方酒店即日起至9月30日推出「食尚之旅」一泊三食住房專案，專案原價26,380元起，現祭出低於5折優惠，每房每晚13,000元起，不僅可享受全台唯一擁有富比士五星殊榮的豪華住宿體驗，也能在客房內品賞米其林星級精緻美饌，以及備受名媛貴婦喜愛的雙人英式下午茶與豐盛早餐，所有餐點皆由專人送進房內享用。

台北文華東方酒店不僅連續3年獲《米其林指南》評鑑「5棟紅房」的最高等級，今年更第5度蟬連《富比士旅遊指南》五星最高殊榮，皆是全台唯一獲此榮譽的酒店。

「食尚之旅」一泊三食專案中，最值得一提的是賓客可以享用連續3年獲得米其林一星殊榮的「雅閣」中餐廳的6道式雙人套餐，例如蜜汁黑豚叉燒、黃湯野菌蝦球等；也可選擇米其林餐盤推薦的「Bencotto」義大利餐廳享用特製5道式雙人套餐，包含備受饕客喜愛的慢燉澳洲和牛牛頰、手工佛卡夏披薩、牛肝菌菇寬帶麵等。此外，入住當日還可享用「青隅」雙人英式下午茶。

優惠住房數量有限，建議預先訂房，相關資訊可查酒店官網：https://www.mandarinoriental.com/taipei/。

榮獲米其林一星殊榮的雅閣中餐廳推出6道式精選雙人套餐，招牌雅閣叉燒皇、黃湯野菌蝦球等皆入列。圖／台北文華東方提供
榮獲米其林一星殊榮的雅閣中餐廳推出6道式精選雙人套餐，招牌雅閣叉燒皇、黃湯野菌蝦球等皆入列。圖／台北文華東方提供
台北文華東方酒店客房寬敞優雅。圖／台北文華東方提供
台北文華東方酒店客房寬敞優雅。圖／台北文華東方提供
米其林餐盤推薦的Bencotto義大利餐廳精選雙人套餐，包含慢燉澳洲和牛牛頰、手工佛卡夏披薩等豐美菜色。圖／台北文華東方提供
米其林餐盤推薦的Bencotto義大利餐廳精選雙人套餐，包含慢燉澳洲和牛牛頰、手工佛卡夏披薩等豐美菜色。圖／台北文華東方提供

酒店 米其林 套餐

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