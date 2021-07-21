伊麗莎白泰勒、賈姬收藏都來了！伯爵骨董表展月底開幕

名人的收藏，總帶領我們踏入一扇未曾得知的品味之門。伯爵（PIAGET）將在本月底帶來一場「非凡女性腕間藏情」骨董腕表展，以1960、1970年代的時計為主軸，並包含多款歷史文物，其中並包含有傳奇女星伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）、賈桂琳甘迺迪（Jackie Kennedy）所擁有的骨董逸品，仿若穿越時光隧道。

兩枚伊莉莎白泰勒曾收藏的骨董黃金時計分別製造於1967、1971年，分別使用蛋白石與翡翠為面盤，並都使用伯爵傳奇的9P超薄機芯，反應1970年代超薄、半寶石面盤的美學風潮；另一只常被暱稱為「賈姬表」的古董Extremely Piaget腕表，由於曾為賈桂琳甘迺迪（Jackie Kennedy）所擁有，成為本次話題之一，其面盤使用當時蔚為風潮的東方玉石「翡翠」；唯表圈四個對稱的方位再以圓形切割的祖母綠鑲飾，為綠意賦予豐富層次樣態。

年代最久遠的一件作品則是19世紀末、品牌創始人Georges-Edouard Piaget親手製作，致贈予妻子的懷表。其素淨面盤上飾以羅馬數字時標，同時PIAGET字樣下再刻有「仙子坡」的法文Côte-Aux-Fées，懷表背面則佐以多種金雕紋飾搭配琺瑯彩繪，素雅與華麗兼具。品牌同時再展出六款Limelight系列高級珠寶新品腕表，結合宮廷式雕刻（Palace Decor）與雪花式鑲嵌（snow-setting）等多重金工工藝，也正是透過這些骨董時計與文物的今昔比對，讓人重新一窺時代的技法、設計美學，以及對今日設計、金工技藝的影響。