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伊麗莎白泰勒、賈姬收藏都來了！伯爵骨董表展月底開幕

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
由伯爵創始人Georges-Edouard Piaget製作、贈予其妻Emma Piaget女士的骨董懷表，是本次展出年代最為久遠的作品。圖 / 伯爵提供。
由伯爵創始人Georges-Edouard Piaget製作、贈予其妻Emma Piaget女士的骨董懷表，是本次展出年代最為久遠的作品。圖 / 伯爵提供。

名人的收藏，總帶領我們踏入一扇未曾得知的品味之門。伯爵（PIAGET）將在本月底帶來一場「非凡女性腕間藏情」骨董腕表展，以1960、1970年代的時計為主軸，並包含多款歷史文物，其中並包含有傳奇女星伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）、賈桂琳甘迺迪（Jackie Kennedy）所擁有的骨董逸品，仿若穿越時光隧道。

兩枚伊莉莎白泰勒曾收藏的骨董黃金時計分別製造於1967、1971年，分別使用蛋白石與翡翠為面盤，並都使用伯爵傳奇的9P超薄機芯，反應1970年代超薄、半寶石面盤的美學風潮；另一只常被暱稱為「賈姬表」的古董Extremely Piaget腕表，由於曾為賈桂琳甘迺迪（Jackie Kennedy）所擁有，成為本次話題之一，其面盤使用當時蔚為風潮的東方玉石「翡翠」；唯表圈四個對稱的方位再以圓形切割的祖母綠鑲飾，為綠意賦予豐富層次樣態。

年代最久遠的一件作品則是19世紀末、品牌創始人Georges-Edouard Piaget親手製作，致贈予妻子的懷表。其素淨面盤上飾以羅馬數字時標，同時PIAGET字樣下再刻有「仙子坡」的法文Côte-Aux-Fées，懷表背面則佐以多種金雕紋飾搭配琺瑯彩繪，素雅與華麗兼具。品牌同時再展出六款Limelight系列高級珠寶新品腕表，結合宮廷式雕刻（Palace Decor）與雪花式鑲嵌（snow-setting）等多重金工工藝，也正是透過這些骨董時計與文物的今昔比對，讓人重新一窺時代的技法、設計美學，以及對今日設計、金工技藝的影響。

「非凡女性腕間藏情」骨董腕表展將從2021年7月30日（五）始，於台北微風廣場伯爵專賣店展出，展期則至8月20日（五）為止。

製作於1970年的黃K金骨董時計，面盤使用青金石並搭載伯爵的9P手上鍊機芯。圖 / 伯爵提供。
製作於1970年的黃K金骨董時計，面盤使用青金石並搭載伯爵的9P手上鍊機芯。圖 / 伯爵提供。
時至今日依然流露華麗與前衛風格的骨董珠寶腕表，正是珠寶、也是伯爵的魅力所在。圖 / 伯爵提供。
時至今日依然流露華麗與前衛風格的骨董珠寶腕表，正是珠寶、也是伯爵的魅力所在。圖 / 伯爵提供。
1967年的伯爵骨董畫報，展現當年的珠寶金工甚至是髮型、時裝美學。圖 / 伯爵提供。
1967年的伯爵骨董畫報，展現當年的珠寶金工甚至是髮型、時裝美學。圖 / 伯爵提供。
一件1977年製造的骨董時計，除了白K金表殼鑲嵌44顆欖尖形切割鑽石總重5.41克拉，華麗、流線的視覺動線，更與今日的Limelight腕表在美學上相互呼應。圖 / 伯爵提供。
一件1977年製造的骨董時計，除了白K金表殼鑲嵌44顆欖尖形切割鑽石總重5.41克拉，華麗、流線的視覺動線，更與今日的Limelight腕表在美學上相互呼應。圖 / 伯爵提供。
一件1971年製作的白金鑽石手鐲表與骨董畫報，黑白成像與懷舊氣息，帶人穿越時光隧道。圖 / 伯爵提供。
一件1971年製作的白金鑽石手鐲表與骨董畫報，黑白成像與懷舊氣息，帶人穿越時光隧道。圖 / 伯爵提供。
新款伯爵Limelight Gala系列18K玫瑰金彩虹圈高級珠寶鑽表的設計草圖，展現伯爵在寶石上的嚴選精挑。圖 / 伯爵提供。
新款伯爵Limelight Gala系列18K玫瑰金彩虹圈高級珠寶鑽表的設計草圖，展現伯爵在寶石上的嚴選精挑。圖 / 伯爵提供。
伯爵經典的宮廷式雕刻（Palace Decor），是品牌引以為傲的曼妙技法，並同時得見於新品與骨董之中。圖 / 伯爵提供。
伯爵經典的宮廷式雕刻（Palace Decor），是品牌引以為傲的曼妙技法，並同時得見於新品與骨董之中。圖 / 伯爵提供。

腕表 文物 甘迺迪

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