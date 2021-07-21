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快來分享贏6晚免費住宿！7成旅人夏日最難忘「美食」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
熱血網紅家庭Rice and Shine分享在南非旅途中「又一盞破燈」的回憶。圖／Hotels.com提供
熱血網紅家庭Rice and Shine分享在南非旅途中「又一盞破燈」的回憶。圖／Hotels.com提供

妳的「夏日印記」是什麼？Hotels.com調查報告顯示，對於夏日旅遊，近七成（69%）台灣旅人嚮往美食之旅， 六成（66%）期待與愛的家人朋友共聚相處。但在這個疫情困擾的夏日，42%的旅人只渴望出門透氣一、兩天就好。

Hotels.com同時推出「#我的夏日印記」活動，即日起至8月20日於台灣官方臉書募集旅人的夏日故事。只要將故事化成文字與影片、照片一同上傳至活動指定貼文，Hotels.com將選出五組故事，由巴西插畫家繪製成獨一無二的追憶作品並張貼於Hotels.com夏日印記藝廊（https://www.marksofsummer.com/zh）。活動將抽出一名幸運者得到煙波大飯店6晚免費住宿。

宅家的日子，是否也開始翻閱往日夏日旅行照？根據Hotels.com調查報告顯示，台灣有將近七成（67%）旅人曾在夏日假期時經歷出乎意料的事件，可能是公路旅行途中爆胎、免稅品買太久沒趕上飛機、旅程中生病錯過早已買好門票的演唱會、摔斷門牙等，往往成為旅程的記憶點，成為自己與旅伴專屬的「#夏日印記」。

這些不按牌理出牌的旅程意外，讓故事精彩度加倍。53%的台灣旅人表明「意外經驗」成為他們最值得搬上台面分享的故事；旅行中也有近五成（47%）的人因為最終成功解決意外，回想起來反倒是美好的。

Hotels.com的調查報告還有項有趣的數據，有45%的旅人表示夏日曾經歷蚊蟲咬傷留下的特殊印記，也有45%因享受熱辣的陽光浴而曬傷，留下黑白對比的曬痕好幾個月，這些身體上有形的旅行記號，也意外地陪著旅人延續了過往旅程的記憶。

鍾愛美食的台灣旅人，旅程中最多人留下的無形印記不外乎是美食的回憶（69%），以及與心愛的家人朋友一同創造的歡快時刻（57%）。最有趣的是，有另一部份的人（38%）曾因旅途中迷路、隨心穿梭而發現特別的巷弄角落，除了為旅程意外記錄下驚喜篇章， 也因為私藏景點的新鮮感而留下無形的印記。

社群美照當道的時代，有六成的旅人（63%）會精心拍攝美照或影片上傳到社群平台與人分享，有部分旅人（52%）會收藏紀念品來追憶旅程，有些旅人（45%）則傾向與家人、朋友大肆分享旅行的各種奇遇，甚至有旅人（5%）表示會將旅程刺青在身上，來銘記那趟重要的夏日旅程。

盛夏來臨，旅人滿懷再度旅行的渴望。Hotels.com調查發現，千禧世代旅人在疫情影響下，當前對嚮往的夏日旅程抱持「先求有，不求多」的態度，近七成（69%）台灣旅人認為完美夏日旅程中絕對不能錯過品嘗美食的好機會；另有近半的（46%）旅人認為飯店獨到的度假感也是完美夏日旅程之必備。

今年夏天，Hotels.com 鼓勵旅人曬出「#我的夏日印記」 追憶曾留下深刻痕跡的旅途回憶。圖／Hotels.com提供
今年夏天，Hotels.com 鼓勵旅人曬出「#我的夏日印記」 追憶曾留下深刻痕跡的旅途回憶。圖／Hotels.com提供

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