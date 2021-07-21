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72小時5折快閃！台北君悅「住房+食鰻運轉組」3,999元

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
預訂3,999元「住+餐」快閃住房，8月1日前入住，免費升等12坪豪華客房，12歲以下免費加床入住。圖／台北君悅提供
預訂3,999元「住+餐」快閃住房，8月1日前入住，免費升等12坪豪華客房，12歲以下免費加床入住。圖／台北君悅提供

今夏土用丑日（日語：土用の丑の日）落在7月28日，是一年中最熱的時候，通常指的是夏至後、立秋前18~19天，也是品嘗鰻魚的最佳時間。台北君悅酒店今(21日)起至8月1日於凱菲食集現場快閃推出「食鰻運轉」組合餐，30公分帝王鰻魚寶盒+龍蝦海鮮味噌鍋，每日限量50組，優惠價1,399元/7折（2~3人份，原價1,988元），另有72小時快閃「住房+食鰻運轉組」專案，下殺5折、每晚3,999元。

「30公分帝王鰻魚寶盒」由彩日本料理主廚葉明威設計，將現正販售的超人氣鰻魚飯再升級，選用極致Q彈日本越光米、全長近30公分頂級台灣海鰻(重約350克)，搭配特熬照燒醬、以柴魚高湯提鮮的日式玉子燒佐明太子醬、蝦卵，入口鮮嫩香滑。另外，份量十足「赤味噌海鮮龍蝦鍋」(單售價格880元)，則以赤味噌熬煮的柴魚高湯，豪邁加入半隻波士頓活龍蝦，搭配蛤蜊、板豆腐、鴻喜菇、白玉蘿蔔，極致濃郁的湯頭美味，完美融揉日本當地飲食文化，食趣無窮。

8月1日前，還可搶訂一波信義區最殺的城市微旅行，台北君悅「住房一晚+食鰻運轉組」每晚3,999元，下殺5折(原價7,763元)，每日限量50間，享免費升等12坪豪華客房(含浴缸)，周六入住加價1千元，12歲以下每房兩位免費加床入住，即訂即住。快閃訂房日期自今(21日)中午12點至7月24日中午12點前，持ITF或TTE旅展券(餐券、住宿券、SPA券)皆可抵用。

此外，7月31日前，周一至五現場單筆消費滿1,200元，再加贈任一道價值220元人氣菜色，包括饕家最愛功夫熱炒「寧式炒鱔魚」、每日鮮燉「原汁黃豆燉豬腳」，還有日日秒殺「老味道控肉飯」、港式現切油雞腿及印度好味「坦督里烤雞」或「鮮魚咖哩」佐印度烤餅等。奢華海味「松露干貝海蝦水餃」冷凍禮盒280元/8入，8月8日前於凱菲食集購買或線上訂購，4盒888元(原價1,120元/79折)。

線上購物連結：https://reurl.cc/bXnnbd。或洽：02-2720-1230、02-2720-1234。

凱菲食集限時推出1,399元「食鰻運轉」，圖為半隻波士頓活龍蝦海鮮味噌鍋，適合2~3人享用。圖／台北君悅提供
凱菲食集限時推出1,399元「食鰻運轉」，圖為半隻波士頓活龍蝦海鮮味噌鍋，適合2~3人享用。圖／台北君悅提供
「食鰻運轉」30公分帝王海鰻搭配半隻波士頓活龍蝦味噌鍋。圖／台北君悅提供
「食鰻運轉」30公分帝王海鰻搭配半隻波士頓活龍蝦味噌鍋。圖／台北君悅提供

日本料理 快閃 海鮮

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