快訊

烟花颱風眼出現！ 強度恐達中颱上限 最快今晚海警、明陸警

網球／不滿妹妹謝語倢無教練隨行 網協回應謝淑薇質疑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金牌挺金牌！台啤金牌啤酒相挺奧運 奪金濾鏡全應援！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
以手機掃描應援罐身QR CODE，便能在instagram中使用特殊濾鏡，讓人化身「金牌應援團」。圖 / 台灣啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
以手機掃描應援罐身QR CODE，便能在instagram中使用特殊濾鏡，讓人化身「金牌應援團」。圖 / 台灣啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

東京奧運已邁入倒數階段，金牌台灣啤酒特別推出第二款「金牌奧運應援罐」，同時搭配特別打造的instagram「奪金」濾鏡，號召國人一起透過實體與社群軟體關心奧運賽事與參賽國手，以金牌相挺金牌！

本次設計瓶身以「一起成為中華隊」為概念，罐身上並印有「拿金牌了啦」宣言，大膽、豪邁而直接。一旦以手機掃描應援罐身的QR CODE，進入Instagram後將能搭配特殊濾鏡，讓人化身「金牌應援團」，同時濾鏡配樂也是金牌台啤與本地超人氣樂團「美秀集團」打造的東奧中華代表團官方應援歌曲「金光閃閃」。

值得一提的是，先前推出的「金光閃閃應援團」的「閃閃舞」應援活動也持續進行，而台灣啤酒再於臉書粉絲專頁「台灣啤酒」加碼推出抽獎活動，凡至特定貼文下方留言並貼出使用濾鏡的奪金照截圖，按讚追蹤台啤粉專，就有機會抽到金牌復古模型車，活動從即日起至8月3日為止。金牌台啤並期許和國人一同攜手，透過社群凝聚向心力，成為選手的堅強後盾，也祝福每一位選手，在奧運中展現最佳表現。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

東京奧運即將邁入倒數階段，金牌台灣啤酒特別推出第二款「金牌奧運應援罐」，並搭配特別打造的instagram「奪金」濾鏡。圖 / 台灣啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
東京奧運即將邁入倒數階段，金牌台灣啤酒特別推出第二款「金牌奧運應援罐」，並搭配特別打造的instagram「奪金」濾鏡。圖 / 台灣啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
金牌台灣啤酒特別推出期間限定的「金牌奧運應援罐」，號召國人一同為奧運選手應援打氣。圖 / 台灣啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
金牌台灣啤酒特別推出期間限定的「金牌奧運應援罐」，號召國人一同為奧運選手應援打氣。圖 / 台灣啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

金牌 東京奧運 酒駕

延伸閱讀

棒球／冬奧競速滑冰「銀」恨 美國隊內野手想靠金牌彌補

宿醉開車上班？　台北市5個月內上午時段抓到582名酒駕

國際奧會主席坦承 多個夜晚為東奧輾轉難眠

疫情升溫、贊助商拒來開幕式 組委會未否認奧運喊卡可能性

相關新聞

快來分享贏6晚免費住宿！7成旅人夏日最難忘「美食」

妳的「夏日印記」是什麼？Hotels.com調查報告顯示，對於夏日旅遊，近七成（69%）台灣旅人嚮往美食之旅， 六成（6...

72小時5折快閃！台北君悅「住房+食鰻運轉組」3,999元

今夏土用丑日（日語：土用の丑の日）落在7月28日，是一年中最熱的時候，通常指的是夏至後、立秋前18~19天，也是品嘗鰻魚...

金牌挺金牌！台啤金牌啤酒相挺奧運 奪金濾鏡全應援！

東京奧運已邁入倒數階段，金牌台灣啤酒特別推出第二款「金牌奧運應援罐」，同時搭配特別打造的instagram「奪金」濾鏡，號召國人一起透過實體與社群軟體關心奧運賽事與參賽國手，以金牌相挺金牌！

老爸愛揮桿？宇舶表高爾夫球腕表完美父親節禮

父親節將至，宇舶表（HUBLOT）為喜愛高爾夫球的爸爸們，獻上Big Bang Unico Golf王者黑和極速黃高爾夫...

註冊首購9折 還有預算送禮建議 Coach線上購物好方便！

因為新冠肺炎疫情影響，大家也盡量減少出門逛街的機會，保護自己也保護他人。許多時尚品牌也在近日紛紛推出官方購物服務，像是C...

LVMH集團跨出舒適圈收購Off-White六成股份 設計師Virgil Abloh將成時尚界最有權勢黑人

以收購品牌聞名的LVMH集團近日宣布，買下高端潮牌代表的Off-White六成股份，引起產業相關人士的注目。原因在於，身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。