金牌挺金牌！台啤金牌啤酒相挺奧運 奪金濾鏡全應援！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

東京奧運已邁入倒數階段，金牌台灣啤酒特別推出第二款「金牌奧運應援罐」，同時搭配特別打造的instagram「奪金」濾鏡，號召國人一起透過實體與社群軟體關心奧運賽事與參賽國手，以金牌相挺金牌！

本次設計瓶身以「一起成為中華隊」為概念，罐身上並印有「拿金牌了啦」宣言，大膽、豪邁而直接。一旦以手機掃描應援罐身的QR CODE，進入Instagram後將能搭配特殊濾鏡，讓人化身「金牌應援團」，同時濾鏡配樂也是金牌台啤與本地超人氣樂團「美秀集團」打造的東奧中華代表團官方應援歌曲「金光閃閃」。

值得一提的是，先前推出的「金光閃閃應援團」的「閃閃舞」應援活動也持續進行，而台灣啤酒再於臉書粉絲專頁「台灣啤酒」加碼推出抽獎活動，凡至特定貼文下方留言並貼出使用濾鏡的奪金照截圖，按讚追蹤台啤粉專，就有機會抽到金牌復古模型車，活動從即日起至8月3日為止。金牌台啤並期許和國人一同攜手，透過社群凝聚向心力，成為選手的堅強後盾，也祝福每一位選手，在奧運中展現最佳表現。

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