快訊

烟花颱風眼出現！ 強度恐達中颱上限 最快今晚海警、明陸警

網球／不滿妹妹謝語倢無教練隨行 網協回應謝淑薇質疑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老爸愛揮桿？宇舶表高爾夫球腕表完美父親節禮

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Big Bang Unico Golf極速黃高爾夫腕表，45毫米鍍鋁碳纖維表殼、宇舶自製MHUB1580機芯，101萬1,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Golf極速黃高爾夫腕表，45毫米鍍鋁碳纖維表殼、宇舶自製MHUB1580機芯，101萬1,000元。圖／宇舶表提供

父親節將至，宇舶表（HUBLOT）為喜愛高爾夫球的爸爸們，獻上Big Bang Unico Golf王者黑和極速黃高爾夫腕表，不論是否身在球場，都能把對高爾夫球的熱情隨身攜帶。

Big Bang Unico Golf高爾夫腕表，設計承襲宇舶創新大膽的DNA，以鍍鋁碳纖維（Texalium®）打造王者黑和極速黃色的表殼，是宇舶獨家研發的創新材質技術，將碳纖維與鋁金屬結合為一，兼具兩者強韌輕盈的質地與特性，整只表僅重98公克。腕表搭載宇舶自製MHUB1580自動上鍊機芯，而所有功能細節都針對高爾夫玩家需求細心規劃，是宇舶表攜手品牌大使、高球名將達斯汀強生（Dustin Johnson）一起推出的。

兩點鐘位置的按把可啟動「揮桿數顯示機制」，紀錄揮桿次數並計算每一洞的桿數；四點鐘位置的按把則可重新歸零。6點鐘的計數器，可顯示總桿數，並隨著比賽進行即時更新。位於8點鐘方向的按把，造型宛如發球座，用來重啟計時機制，在比賽結束時可重新將成績紀錄歸零。

Big Bang Unico Golf王者黑高爾夫腕表，45毫米鍍鋁碳纖維表殼、宇舶自製MHUB1580機芯，97萬8,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Golf王者黑高爾夫腕表，45毫米鍍鋁碳纖維表殼、宇舶自製MHUB1580機芯，97萬8,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Golf極速黃高爾夫腕表，45毫米鍍鋁碳纖維表殼、宇舶自製MHUB1580機芯，101萬1,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Golf極速黃高爾夫腕表，45毫米鍍鋁碳纖維表殼、宇舶自製MHUB1580機芯，101萬1,000元。圖／宇舶表提供
宇舶表父親節呈獻Big Bang Unico Golf高爾夫腕表。圖／宇舶表提供
宇舶表父親節呈獻Big Bang Unico Golf高爾夫腕表。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Golf王者黑高爾夫腕表，45毫米鍍鋁碳纖維表殼、宇舶自製MHUB1580機芯，97萬8,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Golf王者黑高爾夫腕表，45毫米鍍鋁碳纖維表殼、宇舶自製MHUB1580機芯，97萬8,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Golf王者黑高爾夫腕表，45毫米鍍鋁碳纖維表殼、宇舶自製MHUB1580機芯，97萬8,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Golf王者黑高爾夫腕表，45毫米鍍鋁碳纖維表殼、宇舶自製MHUB1580機芯，97萬8,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Golf極速黃高爾夫腕表，45毫米鍍鋁碳纖維表殼、宇舶自製MHUB1580機芯，101萬1,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Golf極速黃高爾夫腕表，45毫米鍍鋁碳纖維表殼、宇舶自製MHUB1580機芯，101萬1,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Golf極速黃高爾夫腕表，45毫米鍍鋁碳纖維表殼、宇舶自製MHUB1580機芯，101萬1,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Golf極速黃高爾夫腕表，45毫米鍍鋁碳纖維表殼、宇舶自製MHUB1580機芯，101萬1,000元。圖／宇舶表提供

腕表 父親節 強生

延伸閱讀

真力時女性夢想家計畫第三波 台灣創業家許安璿獲選

嚴謹或愜意？德國高級時計的一體兩面

BAC推出父親節限定蛋糕！焙茶巧克力蛋糕茶韻撲鼻、甜而不膩，童趣紳士鬍造型超吸睛

城市科大師曾秀鳳任東奧高爾夫教練 師生應援盼奪勝

相關新聞

快來分享贏6晚免費住宿！7成旅人夏日最難忘「美食」

妳的「夏日印記」是什麼？Hotels.com調查報告顯示，對於夏日旅遊，近七成（69%）台灣旅人嚮往美食之旅， 六成（6...

72小時5折快閃！台北君悅「住房+食鰻運轉組」3,999元

今夏土用丑日（日語：土用の丑の日）落在7月28日，是一年中最熱的時候，通常指的是夏至後、立秋前18~19天，也是品嘗鰻魚...

金牌挺金牌！台啤金牌啤酒相挺奧運 奪金濾鏡全應援！

東京奧運已邁入倒數階段，金牌台灣啤酒特別推出第二款「金牌奧運應援罐」，同時搭配特別打造的instagram「奪金」濾鏡，號召國人一起透過實體與社群軟體關心奧運賽事與參賽國手，以金牌相挺金牌！

老爸愛揮桿？宇舶表高爾夫球腕表完美父親節禮

父親節將至，宇舶表（HUBLOT）為喜愛高爾夫球的爸爸們，獻上Big Bang Unico Golf王者黑和極速黃高爾夫...

註冊首購9折 還有預算送禮建議 Coach線上購物好方便！

因為新冠肺炎疫情影響，大家也盡量減少出門逛街的機會，保護自己也保護他人。許多時尚品牌也在近日紛紛推出官方購物服務，像是C...

LVMH集團跨出舒適圈收購Off-White六成股份 設計師Virgil Abloh將成時尚界最有權勢黑人

以收購品牌聞名的LVMH集團近日宣布，買下高端潮牌代表的Off-White六成股份，引起產業相關人士的注目。原因在於，身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。