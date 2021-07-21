老爸愛揮桿？宇舶表高爾夫球腕表完美父親節禮

父親節將至，宇舶表（HUBLOT）為喜愛高爾夫球的爸爸們，獻上Big Bang Unico Golf王者黑和極速黃高爾夫腕表，不論是否身在球場，都能把對高爾夫球的熱情隨身攜帶。

Big Bang Unico Golf高爾夫腕表，設計承襲宇舶創新大膽的DNA，以鍍鋁碳纖維（Texalium®）打造王者黑和極速黃色的表殼，是宇舶獨家研發的創新材質技術，將碳纖維與鋁金屬結合為一，兼具兩者強韌輕盈的質地與特性，整只表僅重98公克。腕表搭載宇舶自製MHUB1580自動上鍊機芯，而所有功能細節都針對高爾夫玩家需求細心規劃，是宇舶表攜手品牌大使、高球名將達斯汀強生（Dustin Johnson）一起推出的。