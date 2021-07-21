註冊首購9折 還有預算送禮建議 Coach線上購物好方便！

因為新冠肺炎疫情影響，大家也盡量減少出門逛街的機會，保護自己也保護他人。許多時尚品牌也在近日紛紛推出官方購物服務，像是Coach也正式宣布線上購物網站上線，提供多種優惠服務，希望消費者不用出門也可以買得安心。

Coach線上購物網站提供齊全的男、女士手袋、服飾、小型皮件、鞋履、手錶及時尚珠寶配飾等近800個品項，像是最新Alie頂部提把手袋、KIA撞色圓形手袋和多位時尚名人熱愛的Beat Saddle系列等，都能在網路上找到，未來每個月也將會依照主題推出最新系列及不定期線上獨家款式。介面簡單清楚，單品的所有色系一目暸然，也貼心依照預算提供送禮建議，很適合戀人們為即將到來的七夕情人節找尋好禮。