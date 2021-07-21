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註冊首購9折 還有預算送禮建議 Coach線上購物好方便！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Alie頂部提把手袋，21,800元。圖／Coach提供
Alie頂部提把手袋，21,800元。圖／Coach提供

因為新冠肺炎疫情影響，大家也盡量減少出門逛街的機會，保護自己也保護他人。許多時尚品牌也在近日紛紛推出官方購物服務，像是Coach也正式宣布線上購物網站上線，提供多種優惠服務，希望消費者不用出門也可以買得安心。

Coach線上購物網站提供齊全的男、女士手袋、服飾、小型皮件、鞋履、手錶及時尚珠寶配飾等近800個品項，像是最新Alie頂部提把手袋、KIA撞色圓形手袋和多位時尚名人熱愛的Beat Saddle系列等，都能在網路上找到，未來每個月也將會依照主題推出最新系列及不定期線上獨家款式。介面簡單清楚，單品的所有色系一目暸然，也貼心依照預算提供送禮建議，很適合戀人們為即將到來的七夕情人節找尋好禮。

除了全站購物免運費之外，為了慶祝網站開幕，只要造訪官網並註冊帳戶後下單，可享有首次購物9折優惠，還可獲得Coach Dreams逐夢女性淡香精隨身針管試香禮物一份 (數量有限，送完為止)。而即將在7月24開賣的BAPE X Coach限量聯名系列，當天上午11點起也能在線上購物網站購買。

Field 40 托特手袋，23,800元。圖／Coach提供
Field 40 托特手袋，23,800元。圖／Coach提供
Alie頂部提把手袋，21,800元。圖／Coach提供
Alie頂部提把手袋，21,800元。圖／Coach提供
Coach也線上購物網站上線，提供多種優惠服務，希望消費者不用出門也可以買得安心。圖／Coach提供
Coach也線上購物網站上線，提供多種優惠服務，希望消費者不用出門也可以買得安心。圖／Coach提供
Beat Saddle手袋，25,800元。圖／Coach提供
Beat Saddle手袋，25,800元。圖／Coach提供
相機包，13,800元。圖／Coach提供
相機包，13,800元。圖／Coach提供
七夕Lunchbox手袋，23,800元。圖／Coach提供
七夕Lunchbox手袋，23,800元。圖／Coach提供
Coach也線上購物網站上線，提供多種優惠服務，希望消費者不用出門也可以買得安心。圖／Coach提供
Coach也線上購物網站上線，提供多種優惠服務，希望消費者不用出門也可以買得安心。圖／Coach提供
League撞色翻蓋後背包，27,800元。圖／Coach提供
League撞色翻蓋後背包，27,800元。圖／Coach提供
Kia撞色圓形手袋，7,500元。圖／Coach提供
Kia撞色圓形手袋，7,500元。圖／Coach提供
Field 22 心形 COACH徽章托特手袋，14,800元。圖／Coach提供
Field 22 心形 COACH徽章托特手袋，14,800元。圖／Coach提供

購物網 Coach

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