LVMH集團跨出舒適圈收購Off-White六成股份 設計師Virgil Abloh將成時尚界最有權勢黑人

以收購品牌聞名的LVMH集團近日宣布，買下高端潮牌代表的Off-White六成股份，引起產業相關人士的注目。原因在於，身兼創辦人與設計師Virgil Abloh將成為集團的核心經營層的一員；過去以精品、酩酒和高級酒店為主的LVMH集團，首度納入潮牌，說明市場正變化，也不得不踏出舒適圈。

LVMH集團和Off-White在日前共同發出聲明，證實集團買下Off-White超過60%的股份，並擁有商標權，而原設計師也將繼續留任。不僅如此，同時身兼路易威登男裝創意總監的Virgil Abloh也成為了集團核心經營成員，未來還會在內部進行跨界合作，甚至推出全新品牌，將成時尚界最有權勢黑人。這是去年年底，才正式併購Tiffany & Co.的LVMH集團，首度買入高端潮牌，讓時尚產業的人都感到意外。

因為集團主席Bernard Arnault對於選購品牌目光獨到，而且快、狠、準，曾被紐約金融時報封為「披著羊皮的狼」，來描述他的作風。但潮牌絕對是他十年前從未想過的選項，然而在這份共同聲明中，Bernard Arnault也提到「與Virgil 合作，希望將他的獨特感性帶入更廣泛的奢侈品類別內」。而業內人士則認為，這說明精品市場正極端的改變，所以LVMH集團也不得不走出舒適圈，替未來十年超前部署。不過，亦有人認為，這不過是LVMH集團的慣例，過去曾在DIOR工作的John Galliano或是替LV開創服裝系列的Marc Jacobs、以及將推出個人品牌的Phoebe Philo都曾有集團資金的挹注或是持有一定比例的股份。

另外，自2018年開始就擔任Louis Vuitton男裝創意總監的Virgil Abloh則表示，這是他Bernard Arnault先生、LV執行長Michael Burke等人，關係更為深厚的一步。並認為LVMH集團提供了額外的援助，以加速將Off-White發展成為一個真正的多元奢侈品牌。這番言論，不禁讓人想起，Virgil Abloh曾在兩年前大膽預言「街頭流行將在十年內終結」，或許Off-White加入LVMH集團，就是一個開始。