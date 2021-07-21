威士忌界的隱形冠軍 波特桶過桶

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以雪莉桶（Sherry Cask）陳年的威士忌，一向深受全世界威士忌老饕追捧；而在這一波威士忌過桶（Wood Finish）熱潮中，同樣使用加烈葡萄酒桶來過桶的波特桶威士忌，雖然受到關注的程度不如雪莉桶，但卻猶如威士忌界的隱形冠軍，許多品牌的核心系列酒款都納入波特桶過桶威士忌，成為常賣酒系裡的中流砥柱。

根據台灣單一麥芽俱樂部創辦人吳哲文的觀察：「波特桶過桶威士忌或許在名氣上，不如雪莉桶威士忌來得響亮，台灣人一向也以偏好雪莉桶聞名，但是其實台灣人對波特桶過桶威士忌的接受度是相當高的。甚至在盲飲的狀態下，一般人其實是喝不太出來雪莉桶過桶跟波特桶過桶之間的差異性的。」

吳哲文指出：「因為波特桶有許多跟雪莉桶相近的味道，比如水果乾、果醬、莓果氣息，甚至還可能帶一點黑巧克力的氣味。」

不過即便兩者若干表現相近，但仔細探究起來，還是不盡相同。台灣酒研學院WSET認證講師謝宗興表示：「雖然西班牙雪莉酒跟葡萄牙波特酒都是加烈葡萄酒，但雪莉酒都是白葡萄做的，波特酒大部分是紅葡萄做的，只有少部分是白葡萄做的。在風味上，波特酒大部分是甜的，雪莉酒反而大部分是完全不甜的。」

把雪莉酒桶與波特酒桶應用到威士忌的熟陳時，「以波特桶過桶的威士忌，比較容易有紅色或黑色的莓果香氣，果乾的氣息也比較豐富跟新鮮，並且帶有甜感。」謝宗興指出：「用雪莉桶熟陳的威士忌的堅果與無花果乾風味很迷人，但只有使用PX（Pedro Ximénez）雪莉桶熟陳的威士忌酒款，才會帶有明顯的甜感，甚至有黑巧克力與焦糖布丁的香氣。」

除了風味有別外，兩者在酒色上也有很大區別。吳哲文指出：「雪莉桶威士忌的顏色很深，經常呈現類似醬油的深色。但波特桶威士忌經常是以類似紅寶石的桃紅色呈現，帶著一種優雅的美感。」

關於波特桶威士忌與食物的搭配，許多國外原廠都不約而同地建議搭配甜點或黑巧克力。若想要試試比較接地氣的搭配法，吳哲文建議可以搭配南棗核桃糕，「讓兩者取得『同味系』的共鳴。」謝宗興建議搭配柴燒龍眼乾，「讓帶有煙燻與厚實的在地甘甜，與酒互相輝映。此外，桂圓蛋糕、棗泥鍋餅，也都可以試試看。」

5款波特桶過桶威士忌：

神來之筆：大摩極尊波特桶

大摩（Dalmore）極尊波特桶起初於美國的白橡木波本桶中熟成，之後由有「神之鼻」封號的首席釀酒師理查‧派特森（Richard Paterson），將一半的酒液轉置到葡萄牙超過200年歷史的Graham's酒莊的600公升的茶色波特酒桶（Tawny Port Pipes）中陳年，讓來自蘇格蘭高地的奧秘層次與葡萄牙多羅河谷的風土淬鍊交集。

這款酒最終在理查‧派特森的精心規劃下，以46.5%酒精度裝瓶，呈現大摩威士忌與波特桶交織的細膩層次與華麗尾韻。這款酒充滿香甜的紅色莓果、苦橙與果乾香氣，還伴隨焦糖布丁的甜蜜氣息。口感華美，洋溢桃子與焦糖奶油的風味；尾韻帶著梅子、葡萄乾與浸漬櫻桃的氣息，細膩優雅。

威界新秀：愛倫波特桶

來自蘇格蘭愛倫島（Isle of Arran）新興酒廠的愛倫波特桶，出於勇於嚐試以新穎酒桶為威士忌陳年的首席釀酒師詹姆士‧麥克塔格特（James MacTaggart），一上市就是識貨饕客的關注焦點。

愛倫波特桶洋溢香草與成熟柑橘芳香，接著引出水果乾與堅果風味，兌水後會湧現深層的牛奶軟糖與蜂蜜氣息。吳哲文表示：「愛倫波特桶的黑嘉麗軟糖氣味非常明顯，充滿莓果的芬芳，還帶有蝴蝶酥喜餅的味道，非常特別。」

極致工藝：格蘭傑昆塔盧本波特桶14年

格蘭傑（Glenmorangie）總製酒師比爾‧梁思敦博士（Dr Bill Lumsden），是將過桶概念發揮得淋漓盡致的佼佼者。格蘭傑昆塔盧本（Quinta Ruban）波特桶14年，便運用了極為複雜的換桶工藝。

比爾‧梁思敦博士為了這個酒款，特別訂製了兩種尺寸的波特桶，分別是容量600公升的Pipe桶與容量225公升的Barrique桶。他先將陳釀了10年的波本桶原酒，放進首次使用（First Fill）的波特桶熟陳4年；同時將另一批陳釀了13年的波本桶原酒，放進已使用過的（Refill）波特桶熟陳1年。然後將前後兩者以7：3的比例勾兌調和，最終以非冷凝過濾、酒精濃度46％裝瓶。

這款酒具有美麗的玫瑰花香、軟糖、柑橘與黑巧克力的氣息，口感柔軟溫潤，帶有巧克力慕斯、黑醋栗和葡萄乾的氣味，尾韻恢宏而深刻，令人難以忘懷。

大師力作：百富波特桶21年

百富（Balvenie）首席調酒大師大衛‧史都華（David Stewart）是威士忌過桶概念創始人，這款百富波特桶21年被視為他的代表作，也是最受讚揚的作品之一，自1996年上市至今獲得許多獎項肯定。

大衛‧史都華為了製作百富波特桶21年，先將威士忌陳年21年之後，再將珍貴的21年酒液，移至陳年過波特酒的波特桶中進行再次熟陳，最後以非冷凝過濾裝瓶，酒精濃度為 47.6%。

百富波特桶21年以乾爽的堅果味，烘托出果香與成熟葡萄乾的香氣，口感猶如奶油絲綢般的滑順口感。吳哲文表示：「百富波特桶21年還是保有百富的蜂蜜調性，但充滿水果軟糖般的香氣，是很精彩的波特桶過桶。」

限量原酒：2007托本莫瑞12年波特桶限定版

來自蘇格蘭西部茂爾島（Isle of Mull）托本莫瑞（Tobermory）的這款波特桶限定版，蒸餾並放進橡木桶熟陳的時間是2007年，於2016年轉入波特桶中過桶熟陳3年後，以原桶強度裝瓶，酒精濃度58.6%，全球限量3101瓶，台灣分配到822瓶。

該酒款洋溢甜柑橘、水梨、土耳其軟糖氣息，並帶著一點冷萃espresso的香氣，口感甜而不膩，帶有橘子、橡木桶、香草、奶油焦糖，以及許辛香料風味。在原桶強度、非冷凝過濾處理下，保留了更多豐富而複雜的風味，餘韻悠長甜美，值得加入一點水細細品嚐，反覆推敲玩味。 別具風味的波特桶過桶威士忌，猶如威士忌界的隱形冠軍。圖／摘自Tobermory托本莫瑞單一麥芽蘇格蘭威士忌臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 大摩極尊波特桶以茶色波特酒桶進行過桶。圖／大摩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 台灣酒研學院WSET認證講師謝宗興。記者沈昱嘉／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 愛倫波特桶來自蘇格蘭新興酒廠。圖／橡木桶洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 波特酒產區葡萄牙北部多羅河流域的葡萄園，隨山巒起伏蔓延至河邊。圖／摘自多羅河波特酒協會官網。 2007托本莫瑞12年波特桶限定版，以原桶強度裝瓶。圖／英商帝仕德提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 格蘭傑昆塔盧本波特桶14年，使用兩種不同型態的波特桶進行過桶。記者吳致碩／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 百富波特桶21年是首席調酒大師大衛‧史都華代表作之一。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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