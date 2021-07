日系生活雜貨studio CLIP首登台 一號店進駐統一時代

統一時代百貨台北店於上半年進行2樓大型改裝,持續導入新品牌,繼5月女鞋區全新開幕後,日本ADASTRIA集團旗下兩家生活雜貨品牌「studio CLIP」及「niko and … 」同時進駐統一時代百貨台北店2樓,推出超過100坪日系選物店。

台北統一時代上半改裝品牌占比近4成,「studio CLIP」是日本自然系休閒服飾雜貨品牌,studio CLIP在日本目前有190家店舖,這次首度登台,統一時代是台灣一號店。studio CLIP服飾主打自然素材且休閒輕鬆剪裁,生活雜貨除了自然系的居家生活用品以外,還有實用的Kitchen系列,將為台灣的日系雜貨愛好者帶來新選擇。慶祝開幕推出服飾7折、生活雜貨9折以及限量滿額贈活動,加入會員可享單筆消費滿500元送品牌LOGO購物袋,消費滿2,000元送帆布托特包。

另外,同樣集結日本流行男女服飾、生活雜貨的「niko and …」進駐台北統一時代推出開幕優惠,服飾全面2件再9折,3件再8折(飾品、生活雜貨除外),雜貨精選商品,推出獨家限定價250元。

統一時代百貨台北店、高雄夢時代即日起至7月28日同步推出回饋會員「超給利」活動,整合集團資源,透過三大行動支付工具,串聯會員獨享加碼,並鼓勵使用無接觸支付。活動期間,全館指定消費滿2,000元送200元電子特別券,同時,會員使用OPEN錢包、icash Pay或icash

2.0消費滿6,000元再送限量600元電子抵用券,等同指定消費滿6,000元送1,200元,回饋率達20%。