環球購物中心微解封拋優惠 會員扣30點換200元購物金

微解封後民眾外出意願增加，百貨也順勢拋出微解封回饋，盼促進消費意願。環球購物中心上周人潮、業績皆回升約1成，再加碼推出「微解FUN券‧點數放大20倍」7日限定活動，全台7店即日起至7月26日，App會員扣30點即可立即兌換限量200元購物金，連續7天每日可兌換。

環球購物中心App會員只要於活動期間扣除30點點數，即可立即兌換限量200元購物金，連續7天每日可兌換，可選擇百貨指定專門店電子抵用券200元(面額100元共2張) 或餐飲指定專門店電子抵用券200元(面額50元共4張)，在7月27日至8月31日期間消費滿額即可折抵使用，百貨指定抵用券消費滿1,000元可使用100元抵用券一張，餐飲指定抵用券消費滿600元可使用50元面額一張，單次消費最高可使用兩張抵用券，最高現省200元。