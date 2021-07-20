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台灣攝影師分享「#shotonFaceTime」拍出時尚照5大訣竅

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
利用iPhone前鏡頭自拍或是搭配腳架，就能輕鬆完成「#shotonFaceTime」的照片拍攝。圖／修亞（@shouyayaya）提供
利用iPhone前鏡頭自拍或是搭配腳架，就能輕鬆完成「#shotonFaceTime」的照片拍攝。圖／修亞（@shouyayaya）提供

疫情警戒已經超過2個月，雖然已經有些人忍耐不住想要外出的心情，但相信大部分的民眾還是有很高的自制力，透過視訊通話也能線上開趴、與親友維繫感情。

去年就在國外掀起熱潮、讓眾多歐美藝人網紅爭相分享的「#shotonFaceTime」，指的是透過FaceTime幫對方拍照的創意視訊用法，如果想要在家照著做，只要透過iOS 12.1.4和以上版本或是iPadOS，且雙方都已在設定中開啟「FaceTime原況照片」，就可以在FaceTime視訊通話期間按下快門鍵，利用「原況照片」捕捉與親朋好友共度的精彩時刻。

台灣攝影師宋修亞（@shouyayaya）就趁著三級警戒期間利用FaceTime，與位在紐約、倫敦、東京、比利時，還有台北一些因為疫情久沒見面的朋友視訊聊天敘舊、同時拍下有趣的照片。在實際操作拍攝的過程中也可以看到很多彼此可愛的一面，拉近距離，相當好玩。而被拍的人還可以趁機穿上疫情期間網購爆買，但是還沒機會穿的好看衣服，增加生活的儀式感，也為這段改變大家生活的居家防疫時光留下紀念。

而修亞也分享了使用FaceTime拍出好照片的5個小訣竅，照著做大家都可以成為FaceTime攝影大師。

1.活用腳架：iPhone 12系列前置鏡頭擁有1200萬畫素，拍攝時只要架好腳架就可用前鏡頭讓被攝者可以看到自己的姿態隨時調整，也可以拍出比較寬廣背景的照片。若是使用iPhone 8等比較舊的機種，前鏡頭拍起來照片的顆粒感則是有另類的濾鏡感。

2.活用自然光線：光線平均很重要，但適度的陰影對比可以增加照片的層次，可以在床邊有光的地方構圖，或是在夕陽時分直接沐浴在夕陽光裡效果也會不錯。除非是拍剪影，不然背光的效果可以盡量避免。

3.使用道具增加畫面豐富度：用植物或家裡擺設的花卉增加豐富度，趁著拍照換上疫情期間沒機會穿上的新衣服，善用花朵、帽子拍出時尚大片感，半遮住臉也比較不害羞。

4.乾淨構圖：乾淨或者一致整齊排列的背景常常是最好的拍攝地點。也可以在人物前後放置物品製造前景增加豐富性。除了架設腳架方便變化不同畫面構圖，也可以嘗試將手機移近被攝者拍攝特寫或是局部，會增加照片都質感和藝術性。

5.編輯調色：FaceTime拍照的清晰度會受到網路訊號好壞影響，所以畫質通常會比內建相機App直接拍攝差一些，但反而可以利用顆粒感製造出底片的質感，或者將晃到的照片透過iPhone內建的復古黑白濾鏡調整後製，別有一番意境。

運用植物或是家中擺設道具增加畫面豐富度。圖／修亞（@shouyayaya）提供
運用植物或是家中擺設道具增加畫面豐富度。圖／修亞（@shouyayaya）提供
「#shotonFaceTime」指的是在FaceTime視訊通話期間利用「原況照片」功能捕捉與親朋好友共度的精彩時刻。圖／修亞（@shouyayaya）提供
「#shotonFaceTime」指的是在FaceTime視訊通話期間利用「原況照片」功能捕捉與親朋好友共度的精彩時刻。圖／修亞（@shouyayaya）提供
光線平均很重要，但適度的陰影對比可以增加照片的層次。圖／修亞（@shouyayaya）提供
光線平均很重要，但適度的陰影對比可以增加照片的層次。圖／修亞（@shouyayaya）提供
換上疫情期間網購爆買，但是還沒機會穿的好看衣服拍照，增加生活的儀式感。圖／修亞（@shouyayaya）提供
換上疫情期間網購爆買，但是還沒機會穿的好看衣服拍照，增加生活的儀式感。圖／修亞（@shouyayaya）提供
FaceTime拍照的清晰度會受到網路訊號好壞影響，可利用顆粒感製造出底片的質感，或者透過iPhone內建的復古黑白濾鏡調整後製，別有一番意境。圖／修亞（@shouyayaya）提供
FaceTime拍照的清晰度會受到網路訊號好壞影響，可利用顆粒感製造出底片的質感，或者透過iPhone內建的復古黑白濾鏡調整後製，別有一番意境。圖／修亞（@shouyayaya）提供
乾淨或者一致整齊排列的背景常常是最好的拍攝地點。也可以在人物前後放置物品製造前景增加豐富性。圖／修亞（@shouyayaya）提供
乾淨或者一致整齊排列的背景常常是最好的拍攝地點。也可以在人物前後放置物品製造前景增加豐富性。圖／修亞（@shouyayaya）提供

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