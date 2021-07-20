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真力時女性夢想家計畫第三波 台灣創業家許安璿獲選

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
真力時第三波的DREAMHERS新成員之一為台灣創業家兼身心靈教教練許安璿。圖／真力時提供
真力時第三波的DREAMHERS新成員之一為台灣創業家兼身心靈教教練許安璿。圖／真力時提供

瑞士製表品牌真力時（Zenith）於2020年推出的女性腕表DEFY Midnight系列，是以計時碼表出名的品牌首次專門女性量身打造一整個系列的腕表。腕表為向敢於追逐夢想的女性致敬，真力時匯集來自各行各業的女性典範，啟動「DREAMHERS全球計畫」，分享她們的故事與勇氣。包括大陸女演員宋佳、香港舞台劇演員彭秀慧等。昨日品牌於台灣舉辦線上記者會，發布第三波的DREAMHERS新成員，其中包括來自台灣的創業家兼身心靈教教練許安璿（Melody Hsu）。

許安璿是運動機能性服飾品牌VIASWEAT的創辦人，遵循創業家理念與永續環保原則的方式下生產出適合於不同女性的體型、身材和生活方式的產品。她表示自己唸行銷出身，沒有服裝設計或紡織相關背景，在創業之初最困難的就是要說服廠商。而未來她更希望發揮自己健康方面的專業，建立一個訴求身心靈健康的平台，「身心靈健康意味著態度積極。不僅是身體，心靈和精神都要充滿活力。主動積極選擇成為最好的自己。」她也將於台灣時間7月29日晚間8:00與真力時全球總裁Julien TORNARE於真力時的IG上直播會談。

同時成為真力時DREAMHERS的還有出生於阿爾及利亞的 Ghizlan Guenez，她在杜拜創辦The Modist專為喜愛衣著端莊的人士提供高級時裝的全球電子商務平台。義大利裔加那利賽車手Christine Giampaoli Zonca則是真力時擔任首屆Extreme E賽事官方時計時結識的車手，她是這項電動越野賽事Xite Energy車隊兩位賽車手之一。而澳洲女性創業家兼健身教練Emilie Brabon-Hames除了是健身教練與營養教練，也是Original Bootcamp健身計劃的共同創辦人。

而DEFY Midnight腕表最受歡迎的一大特色，就是可以快速變換腕表外貌風格的快拆系統，不需任何工具輔助，即可隨心替換隨附的精鋼表鍊、橡膠或織物表帶。真力時也同時推出更多顏色和材質的選擇，包括橡膠襯裡的粉紅色、橙色和淺棕色小牛皮表帶等，以及為關心環保的女性推出的首批100%植物皮革表帶，目前有卡其色和米色兩種。

真力時DREAMHERS台灣品牌摯友許安璿。圖／真力時提供
真力時DREAMHERS台灣品牌摯友許安璿。圖／真力時提供
DEFY Midnight女士腕表推出更多不同顏色和材質的新款可換式表帶。圖／真力時提供
DEFY Midnight女士腕表推出更多不同顏色和材質的新款可換式表帶。圖／真力時提供
真力時DEFY Midnight女士腕表，鑲鑽款，35萬300元。圖／真力時提供
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腕表 賽車手

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