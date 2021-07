IWC全球首間「大飛」BIG PILOT咖啡吧 首爾先開喝

所有職業類別中,能在天空中翱翔的飛行員總讓男性特別想望。萬國表(IWC)的大飛行員(Big Pilot)系列在愛好者口中又有「大飛」的愛稱,品牌日前才宣布,透過富有街頭風格的3D手繪壁畫或巨型電子看板,將Big Pilot 43大飛行員腕表「空降」在全球10個以上知名城市;同時IWC昨日再於官方instagram宣布,已在首爾開設首間「大飛」咖啡館BIG PILOT BAR by IWC & Center Coffee,讓咖啡香與男人味腕表,同場享受。

這間全世界第一間的BIG PILOT BAR,是IWC與南韓知名的Center Coffee合作,並已經在7月8日於南韓首爾的樂天百貨總店五樓全新開幕。室內一張長達10公尺的長桌,展現了大飛行員系列的無畏氣勢,同時為呼應品牌近年長期投入的永續與企業社會責任,再生塑料與玻璃廢料則被運用在室內設計的不同細節中。