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IWC全球首間「大飛」BIG PILOT咖啡吧 首爾先開喝

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
IWC首間「大飛」咖啡館BIG PILOT BAR by IWC & Center Coffee，已在南韓首爾的樂天百貨總店五樓全新開幕。圖 / 萬國表（IWC）提供
IWC首間「大飛」咖啡館BIG PILOT BAR by IWC & Center Coffee，已在南韓首爾的樂天百貨總店五樓全新開幕。圖 / 萬國表（IWC）提供

所有職業類別中，能在天空中翱翔的飛行員總讓男性特別想望。萬國表（IWC）的大飛行員（Big Pilot）系列在愛好者口中又有「大飛」的愛稱，品牌日前才宣布，透過富有街頭風格的3D手繪壁畫或巨型電子看板，將Big Pilot 43大飛行員腕表「空降」在全球10個以上知名城市；同時IWC昨日再於官方instagram宣布，已在首爾開設首間「大飛」咖啡館BIG PILOT BAR by IWC & Center Coffee，讓咖啡香與男人味腕表，同場享受。

這間全世界第一間的BIG PILOT BAR，是IWC與南韓知名的Center Coffee合作，並已經在7月8日於南韓首爾的樂天百貨總店五樓全新開幕。室內一張長達10公尺的長桌，展現了大飛行員系列的無畏氣勢，同時為呼應品牌近年長期投入的永續與企業社會責任，再生塑料與玻璃廢料則被運用在室內設計的不同細節中。

Center Coffee的負責人之一Sang ho park曾在2013、2015年分別獲得英國手沖大賽（UK Brewers cup）與英國咖啡調酒賽（UK Coffee in Good Spirits）的冠軍，並都在世界大賽中獲得前6以上名次。同時BIG PILOT BAR還將提供BOLD與PURE兩種咖啡豆，現場也將有不同的咖啡調飲。至於要先欣賞IWC還是先喝咖啡？小孩子才做選擇啦！

IWC BIG PILOT BAR現場特調之一：「Sweet take off」。圖 / 萬國表（IWC）提供
IWC BIG PILOT BAR現場特調之一：「Sweet take off」。圖 / 萬國表（IWC）提供
IWC以「跳脫框架（Out of the Box）」為宣傳主軸，帶出Big Pilot 43大飛行腕表勇於挑戰的明快個性。圖 / 萬國表（IWC）提供
IWC以「跳脫框架（Out of the Box）」為宣傳主軸，帶出Big Pilot 43大飛行腕表勇於挑戰的明快個性。圖 / 萬國表（IWC）提供
IWC日前宣布，將透過3D手繪壁畫或巨型電子看板，讓Big Pilot 43大飛行員腕表「空降」在全球超過10個知名城市，圖中則為紐約的布魯克林區。圖 / 萬國表（IWC）提供
IWC日前宣布，將透過3D手繪壁畫或巨型電子看板，讓Big Pilot 43大飛行員腕表「空降」在全球超過10個知名城市，圖中則為紐約的布魯克林區。圖 / 萬國表（IWC）提供
室內一張長達10公尺的長桌，展現了大飛行員系列的無畏氣勢。圖 / 萬國表（IWC）提供
室內一張長達10公尺的長桌，展現了大飛行員系列的無畏氣勢。圖 / 萬國表（IWC）提供
IWC BIG PILOT BAR現場特調之一：「Sky over Africa」。圖 / 萬國表（IWC）提供
IWC BIG PILOT BAR現場特調之一：「Sky over Africa」。圖 / 萬國表（IWC）提供

咖啡館 首爾 品牌

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