肉重1公斤！赤虎「手切燒肉組」 牛舌、翼板都吃得到

日本浪漫街道餐飲集團來台經營的燒肉店「燒肉の名門．赤虎」，繼於疫情期間推出燒肉便當外，即日起再以「手切燒肉」為主角，推出4款外帶燒肉套餐，其中「萬福牛排燒肉組」、「滿腹大盛燒肉組」，肉品總重量更是達到1公斤，滿足民眾大口吃肉的欲望。另外繼2018年於內湖開設首間門市之後，赤虎也預告將再於7月28日在安和路上開設第二間分店。

在日本經營燒烤、義大利廚房、甜品店的「浪漫街道餐飲集團」，自2018年首度跨出日本，在台開設「燒肉の名門．赤虎」，標榜透過挑高4米的用餐空間、百萬級的無煙燒烤爐，還有日本和牛、美國牛肉、澳洲和牛等冷藏肉品，提供民眾高檔的燒肉料理與用餐體驗。而在疫情期間，赤虎也提供牛五花／牛肋條雙拼便當、特上燒肉定食等多款外帶便當，每份售價290～580元。

本次新推出的4款外帶燒肉組合，同樣延續店內職人手切的精神及作法，透過刀功的變化，精準呈現每一塊肉品的特質，均採冷藏分切、冷凍出貨的方式。其中「萬福牛排燒肉組」吃得到翼板牛排、厚切牛舌、腹肉五花、牛肋條、腿三角、中落牛五花等6種Prime級牛肉部位，還有雞腿肉、雞頸肉等2種雞肉部位與豬五花，肉品總重達1公斤，適合4人分享，每組2,980元。至於「滿腹大盛燒肉組」則採同樣的組合，並將牛五花取代翼板牛排、牛舌改成薄切，藉此呈現不同的風味，每套2,980元。兩款套餐均搭配招牌燉牛五花辣湯、天使滑嫩布丁、涼拌四色前菜、蘿蔔泡菜、凱薩沙拉和主廚特製肉味噌等配菜，也有秘製燒肉醬、味噌醬、檸檬汁和岩鹽。