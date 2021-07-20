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肉重1公斤！赤虎「手切燒肉組」 牛舌、翼板都吃得到

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
萬福牛排燒肉組，每套2,980元。圖／燒肉の名門．赤虎提供
萬福牛排燒肉組，每套2,980元。圖／燒肉の名門．赤虎提供

日本浪漫街道餐飲集團來台經營的燒肉店「燒肉の名門．赤虎」，繼於疫情期間推出燒肉便當外，即日起再以「手切燒肉」為主角，推出4款外帶燒肉套餐，其中「萬福牛排燒肉組」、「滿腹大盛燒肉組」，肉品總重量更是達到1公斤，滿足民眾大口吃肉的欲望。另外繼2018年於內湖開設首間門市之後，赤虎也預告將再於7月28日在安和路上開設第二間分店。

在日本經營燒烤、義大利廚房、甜品店的「浪漫街道餐飲集團」，自2018年首度跨出日本，在台開設「燒肉の名門．赤虎」，標榜透過挑高4米的用餐空間、百萬級的無煙燒烤爐，還有日本和牛、美國牛肉、澳洲和牛等冷藏肉品，提供民眾高檔的燒肉料理與用餐體驗。而在疫情期間，赤虎也提供牛五花／牛肋條雙拼便當、特上燒肉定食等多款外帶便當，每份售價290～580元。

本次新推出的4款外帶燒肉組合，同樣延續店內職人手切的精神及作法，透過刀功的變化，精準呈現每一塊肉品的特質，均採冷藏分切、冷凍出貨的方式。其中「萬福牛排燒肉組」吃得到翼板牛排、厚切牛舌、腹肉五花、牛肋條、腿三角、中落牛五花等6種Prime級牛肉部位，還有雞腿肉、雞頸肉等2種雞肉部位與豬五花，肉品總重達1公斤，適合4人分享，每組2,980元。至於「滿腹大盛燒肉組」則採同樣的組合，並將牛五花取代翼板牛排、牛舌改成薄切，藉此呈現不同的風味，每套2,980元。兩款套餐均搭配招牌燉牛五花辣湯、天使滑嫩布丁、涼拌四色前菜、蘿蔔泡菜、凱薩沙拉和主廚特製肉味噌等配菜，也有秘製燒肉醬、味噌醬、檸檬汁和岩鹽。

至於針對2人家庭，赤虎所推出的「赤虎雙人派對燒肉組」，內含上等特肩、薄切牛舌、腹肉五花、牛肋條、腿三角、中落牛五花等6種牛肉部位，還有雞頸肉、雞腿肉、豬五花和鴨胸，肉品總重約近600公克，每套1,480元。另外還有「輕鬆豬雞燒肉組」，主打豬五花、松阪豬、雞腿肉、鴨胸、雞軟骨、雞頸肉、雞皮等肉品，適合不吃牛肉者品嚐，每套1,280元。兩組雙人餐則是附有涼拌四色前菜、凱薩沙拉、主廚特製肉味噌、蘿蔔泡菜、和天使滑嫩布丁等配菜及佐料。

輕鬆豬雞燒肉組，每套1,280元。圖／燒肉の名門．赤虎提供
輕鬆豬雞燒肉組，每套1,280元。圖／燒肉の名門．赤虎提供
滿腹大盛燒肉組，每套2,980元。圖／燒肉の名門．赤虎提供
滿腹大盛燒肉組，每套2,980元。圖／燒肉の名門．赤虎提供
赤虎雙人派對燒肉組，每套1,480元。圖／燒肉の名門．赤虎提供
赤虎雙人派對燒肉組，每套1,480元。圖／燒肉の名門．赤虎提供

日本和牛 便當

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