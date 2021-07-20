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戴口罩靠「頭髮香味」招桃花 迪奧、L:a Bruket迷人味

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
迪奧Miss Dior漫舞玫瑰髮香噴霧／30ml／1,650元。圖／迪奧提供
迪奧Miss Dior漫舞玫瑰髮香噴霧／30ml／1,650元。圖／迪奧提供

總覺得因為戴口罩，遮住完美的臉龐，少了許多桃花機會嗎？那麼就靠頭髮香氣吧，8月14日七夕情人節只剩不到一個月，想要招桃花，就從增加頭髮香氣開始吧。DIOR迪奧推出Miss Dior漫舞玫瑰髮香噴霧，以充滿浪漫的玫瑰香氛，讓妳走在路上，靠香氣贏得百分百回頭率；L:a Bruket也有限定的「仲夏緣結」髮香噴霧，找到緣分中的那個人吧。

迪奧旗下最著名象徵愛情的Miss Dior，有著甜美又個性的花香調，推出的Miss Dior漫舞玫瑰髮香噴霧，噴灑在頭髮上，彷彿罩上一層芬芳薄紗，加強髮絲保水力，可以隔離異味，讓髮梢有著如同花瓣般的氣息。

迪奧也推出「花漾愛戀限定包裝服務」，從7月15日至8月15日，在指定櫃點消費滿5千元（需含香水／彩妝／保養任二產品），送花漾愛戀禮盒包裝，購買2支唇膏送迪奧經典唇膏袋包裝；從7月15日至8月16日，線上旗艦店也有花漾愛戀限定包裝服務，消費滿4千元送Miss Dior花漾手提化妝箱包（限量400個）。

瑞典品牌L:a Bruket則是帶來北歐的祝福，每年的Midsummer仲夏節，是瑞典的重要節日，而且仲夏節前夕的晚上，有著魔幻力量，只要從野地採摘七種不同花朵，放在枕頭下，在夢中可以預見未來的伴侶。因此L:a Bruket推出「仲夏緣結」系列香氛，今年新推出仲夏緣結髮香噴霧。

氣味讓人想到陽光普照下、花朵的香味，包括7種花朵錦葵、斗篷草、檸檬香蜂草、薄荷、婆婆納、西洋蓍草、黃花九輪草的天然香氣，不含酒精，兼具髮絲護理與個人香氛，讓頭髮走過散發芬芳，還有機會遇到未來的伴侶。

L:a Bruket以瑞典仲夏節為靈感，推出仲夏緣結髮香噴霧。圖／1010 HOPE提供
L:a Bruket以瑞典仲夏節為靈感，推出仲夏緣結髮香噴霧。圖／1010 HOPE提供
七夕將至，迪奧推出多款優惠。圖／迪奧提供
七夕將至，迪奧推出多款優惠。圖／迪奧提供
L:a Bruket 249仲夏緣結髮香噴霧／50ml／1,700元。圖／1010 HOPE提供
L:a Bruket 249仲夏緣結髮香噴霧／50ml／1,700元。圖／1010 HOPE提供
迪奧推出花漾愛戀禮盒包裝。圖／迪奧提供
迪奧推出花漾愛戀禮盒包裝。圖／迪奧提供

Dior 瑞典 婆婆

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