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收納機能更強大！The North Face UE秋冬Urban Sprawl系列登台開賣

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
The North Face Urban Exploration首波推出以「城市蔓延Urban Sprawl」為概念的迷你系列。圖／The North Face提供
The North Face Urban Exploration首波推出以「城市蔓延Urban Sprawl」為概念的迷你系列。圖／The North Face提供

以永不停止探索為品牌精神的The North Face無論是Urban Exploration系列，還是在春夏推出後創造話題的VECTIV™系列鞋，都迫不及待的推出秋冬新款。以便戶外運動玩家，為了即將迎來的換季或是解封日做好準備，以一身勁裝挑戰未知的領域。

今年秋冬The North Face Urban Exploration，首波推出以「城市蔓延Urban Sprawl」為概念的迷你系列。主打大地色系，把卡其色與湖水綠色結合，版型剪裁設定介於寬版與合身之間的微妙鬆度，象徵了人與環境所維持的距離，穿著時更無負擔，但維持有型感。採取高級能的面料製成，提供了一定程度的防護，同時延伸受到好評的可收納概念，賦予這系列口袋更強功能性，能將褲裝或外套輕鬆收納其中，可隨心丟進外出袋或背包裡方便攜帶。

The North Face Urban Exploration秋冬Urban Sprawl系列速乾口袋短袖T恤2,880元、防風貼袋短褲3,880元。圖／The North Face提供
The North Face Urban Exploration秋冬Urban Sprawl系列速乾口袋短袖T恤2,880元、防風貼袋短褲3,880元。圖／The North Face提供

不僅如此，The North Face在這季首次將VECTIV™系列與防水透氣面料結合推出全新鞋款。創作出高性能且具備防水透氣功能的越野跑鞋，能因應多種天氣變化，為戶外運動提供更全面的保護。而且全新FLIGHT VECTIV™鞋在配色上也有顯著變化，由經典的黑白配色升級為綠、藍兩款螢光配色，能在山丘、叢林之間的探索提供醒目的安全保障。而且，這系列鞋款搭載3D VECTIV™承托板鎖定足底，保持穩定步伐；鞋面採用MATRYX 材料和編織網面，增強鞋面支撐，高透氣性的編織結構，提供如襪子般舒適的包覆感。

The North Face Urban Exploration秋冬Urban Sprawl系列拼色連帽防風外套7,380元。圖／The North Face提供
The North Face Urban Exploration秋冬Urban Sprawl系列拼色連帽防風外套7,380元。圖／The North Face提供

The North Face Urban Exploration秋冬Urban Sprawl系列防風貼袋短褲3,880元。圖／The North Face提供
The North Face Urban Exploration秋冬Urban Sprawl系列防風貼袋短褲3,880元。圖／The North Face提供

The North Face VECTIV™系列FLIGHT 越野跑鞋9,380元。圖／The North Face提供
The North Face VECTIV™系列FLIGHT 越野跑鞋9,380元。圖／The North Face提供

The North Face VECTIV™系列FLIGHT 越野跑鞋9,380元。圖／The North Face提供
The North Face VECTIV™系列FLIGHT 越野跑鞋9,380元。圖／The North Face提供

The North Face Urban Exploration秋冬Urban Sprawl系列速乾口袋短袖T恤2,880元。圖／The North Face提供
The North Face Urban Exploration秋冬Urban Sprawl系列速乾口袋短袖T恤2,880元。圖／The North Face提供

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