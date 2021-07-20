收納機能更強大！The North Face UE秋冬Urban Sprawl系列登台開賣

以永不停止探索為品牌精神的The North Face無論是Urban Exploration系列，還是在春夏推出後創造話題的VECTIV™系列鞋，都迫不及待的推出秋冬新款。以便戶外運動玩家，為了即將迎來的換季或是解封日做好準備，以一身勁裝挑戰未知的領域。

今年秋冬The North Face Urban Exploration，首波推出以「城市蔓延Urban Sprawl」為概念的迷你系列。主打大地色系，把卡其色與湖水綠色結合，版型剪裁設定介於寬版與合身之間的微妙鬆度，象徵了人與環境所維持的距離，穿著時更無負擔，但維持有型感。採取高級能的面料製成，提供了一定程度的防護，同時延伸受到好評的可收納概念，賦予這系列口袋更強功能性，能將褲裝或外套輕鬆收納其中，可隨心丟進外出袋或背包裡方便攜帶。

The North Face Urban Exploration秋冬Urban Sprawl系列速乾口袋短袖T恤2,880元、防風貼袋短褲3,880元。圖／The North Face提供

不僅如此，The North Face在這季首次將VECTIV™系列與防水透氣面料結合推出全新鞋款。創作出高性能且具備防水透氣功能的越野跑鞋，能因應多種天氣變化，為戶外運動提供更全面的保護。而且全新FLIGHT VECTIV™鞋在配色上也有顯著變化，由經典的黑白配色升級為綠、藍兩款螢光配色，能在山丘、叢林之間的探索提供醒目的安全保障。而且，這系列鞋款搭載3D VECTIV™承托板鎖定足底，保持穩定步伐；鞋面採用MATRYX 材料和編織網面，增強鞋面支撐，高透氣性的編織結構，提供如襪子般舒適的包覆感。

The North Face Urban Exploration秋冬Urban Sprawl系列拼色連帽防風外套7,380元。圖／The North Face提供

The North Face Urban Exploration秋冬Urban Sprawl系列防風貼袋短褲3,880元。圖／The North Face提供

The North Face VECTIV™系列FLIGHT 越野跑鞋9,380元。圖／The North Face提供

The North Face VECTIV™系列FLIGHT 越野跑鞋9,380元。圖／The North Face提供