限量雪白色超美！Longchamp為經典包換上環保材質

近幾年時尚品牌響應環保的動作頻繁，在面料上的改革與新嘗試也明顯加快了腳步。法國時尚品牌Longchamp近日為旗下經典包款Le Pliage®換上新材質，推出Le Pliage® Green系列，就是以環保面料所製成，希望透過最標誌性的產品，加強宣揚友善地球理念的力道。

全新的Le Pliage® Green系列由回收的魚網、地毯或織物生產過程中的邊角料等回收加工製成再生尼龍打造，款式有手提包、後背包、旅行袋、化妝包等多種類別，並使用了森林綠、海洋藍、大地紅和限量版雪白色4種以自然為靈感的顏色呈現。此外，此系列與經典Le Pliage® 系列的區別在於包款上增添了不同細節，包括同色調的俄羅斯皮革和加大的Longchamp刺繡奔馬標誌，包身拉鍊開合的兩端皮革飾邊更以象徵環保的亮綠色加以點綴。