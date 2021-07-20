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限量雪白色超美！Longchamp為經典包換上環保材質

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Longchamp近日為旗下經典包款Le Pliage®換上環保材質，推出Le Pliage® Green系列。圖／Longchamp提供
Longchamp近日為旗下經典包款Le Pliage®換上環保材質，推出Le Pliage® Green系列。圖／Longchamp提供

近幾年時尚品牌響應環保的動作頻繁，在面料上的改革與新嘗試也明顯加快了腳步。法國時尚品牌Longchamp近日為旗下經典包款Le Pliage®換上新材質，推出Le Pliage® Green系列，就是以環保面料所製成，希望透過最標誌性的產品，加強宣揚友善地球理念的力道。

全新的Le Pliage® Green系列由回收的魚網、地毯或織物生產過程中的邊角料等回收加工製成再生尼龍打造，款式有手提包、後背包、旅行袋、化妝包等多種類別，並使用了森林綠、海洋藍、大地紅和限量版雪白色4種以自然為靈感的顏色呈現。此外，此系列與經典Le Pliage® 系列的區別在於包款上增添了不同細節，包括同色調的俄羅斯皮革和加大的Longchamp刺繡奔馬標誌，包身拉鍊開合的兩端皮革飾邊更以象徵環保的亮綠色加以點綴。

其實2019至2020年間，Longchamp就曾運用100%環保再生的聚酯帆布和ECONYL®的再生尼龍帆布相繼推出My Pliage®　Signature和Green District兩大系列。而作為品牌最具代表性的系列，本次使用環保面料打造的Le Pliage®包款，更傳遞出Longchamp在永續政策上的決心，品牌也正計畫於2022年將會把此永續材質運用於Le Pliage® 全系列中。Longchamp全球傳播行銷總監Marie-Laure Dubuisson表示：「這是一個必要的進化，而非一場革命。」

Longchamp近日為旗下經典包款Le Pliage®換上環保材質，推出Le Pliage® Green系列。圖／Longchamp提供
Longchamp近日為旗下經典包款Le Pliage®換上環保材質，推出Le Pliage® Green系列。圖／Longchamp提供
Longchamp近日為旗下經典包款Le Pliage®換上環保材質，推出Le Pliage® Green系列。圖／Longchamp提供
Longchamp近日為旗下經典包款Le Pliage®換上環保材質，推出Le Pliage® Green系列。圖／Longchamp提供
Le Pliage® Green系列手提包S(雪片白)，3,800元。圖／Longchamp提供
Le Pliage® Green系列手提包S(雪片白)，3,800元。圖／Longchamp提供
Le Pliage® Green系列後背包 (大地紅)，4,200元。圖／Longchamp提供
Le Pliage® Green系列後背包 (大地紅)，4,200元。圖／Longchamp提供
Le Pliage® Green系列手提包M (森林綠)，4,200元。圖／Longchamp提供
Le Pliage® Green系列手提包M (森林綠)，4,200元。圖／Longchamp提供
Longchamp近日為旗下經典包款Le Pliage®換上環保材質，推出Le Pliage® Green系列。圖／Longchamp提供
Longchamp近日為旗下經典包款Le Pliage®換上環保材質，推出Le Pliage® Green系列。圖／Longchamp提供
Le Pliage® Green系列肩揹袋L(海洋藍)，4,900元。圖／Longchamp提供
Le Pliage® Green系列肩揹袋L(海洋藍)，4,900元。圖／Longchamp提供

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