懶人包／4大超商「中元普渡」限定澎湃包、祈福箱必買

一年一度的中元普渡即將到來，為了方便大眾提前準備祭拜用品，4大超商紛紛推出多款獨家大包裝與箱購零食，7-ELEVEN除了與大甲鎮瀾宮合作推出「代辦贊普服務」，還有獨家販售的「鎮瀾宮糕餅舖拜拜包」，開袋即贈限量平安元寶；萊爾富鎖定小家庭族群，推出經濟實惠的「中元普渡13件組任意搭」；OKmart則攜手愛買量販獨家推出鹿港天后宮「平安祈福箱」，包含中元普渡必備商品懶人箱和天后宮文創Q版祈福保平安小物。

7-ELEVEN於7月28日起展開「中元平安福」主題活動，販售大包裝、箱購零食，並以獨家規格、年輕化贈品吸客，同步推出預購三牲，加熱即可輕鬆上桌；另與「鎮瀾買足」購物網合作推出「慶贊中元澎派組」預購，普渡品將送至大甲鎮瀾宮進行慶贊中元啟建祈安護國息災法會，法會結束後可選擇宅配到府或統一捐贈給弱勢單位，還能獲得過爐祈福的交通安全皮製大甲媽平安吊飾限量贈品。

7-ELEVEN門市除了獨家規格大包裝零食之外，更攜手OPEN!小將、三麗鷗、卡娜赫拉等人氣肖像開發兼具實用性的贈品，包括獨家販售的OPEN!小將「樂事中元收納籃組」、將三麗鷗明星化身小幽靈躍上外盒的「RITZ三麗鷗收納盒」、內含4種經典口味的「小瓜呆脆笛酥多功能收納凳組」等；還有全通路獨家販售的「鎮瀾宮糕餅舖拜拜包」，開袋即贈限量平安元寶，售價199元。購買中元指定商品任3件加價199元，就送一款獨家限量販售的「卡娜赫拉WFM伸縮收納袋」，共有3款設計。

全家便利商店即日起至9月7日販售近30款大包裝、箱購食品，以及超過40款中元節專屬貨架商品，箱購食品77折起，主打「樂事金光閃閃洋芋片組合箱」特價115元、「乖乖澎湃箱」特價119元、「浪味仙組合箱」特價99元、「旺旺全家保平安箱」特價139元等；小家庭可選購「樂事開趴小聚分享包」售價65元、「可樂果歡樂分享包」售價79元。

萊爾富即日起至9月7日推出「中元普渡13件組任意搭」、「23款箱購優惠組」、「澎湃包／箱」等，最低下殺6折起，其中「中元普渡13件組任意搭」組合價399元，精選零食餅乾、泡麵罐頭、飲料醬油等，便利民眾隨意搭配，購買「中元普渡13件組任意搭」還可以109元加購限量三好米校長香米1.5kg；另可以10元加價購限量造型普渡箱，今年普渡箱外裝有可愛的貼符咒殭屍圖騰，還標示「有拜有保庇」、「中元普渡箱」等文字。中元限定的澎湃包與澎湃箱包括「浪你平安包」特價59元、「百事大吉大綠洋芋片」特價115元、「旺旺慶讚中元組合包」特價99元等。此外，8月10日前線上「萊購物」平台也推出最低49元起的中元澎湃箱商品。