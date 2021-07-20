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久等了！「壽司郎」首度進駐汐止 招牌已掛上
汐止的鄉親以後若想吃「壽司郎」，不用再專程跑到台北了！來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，近期已經於汐止iFG遠雄廣場掛上招牌，估計將成為汐止首間壽司郎門市，對於在地民眾而言，將大幅增添用餐的便利性。
已經連續9年業績蟬聯日本迴轉壽司之冠的「壽司郎」，在日本擁有超過500間門市，也被譽為「日本第一迴轉壽司」。自2018年6月登台之後，壽司郎快速在台拓展版圖，同時累積不少死忠顧客。今年3月時，壽司郎更因為舉行姓名諧音活動，引發「鮭魚之亂」的全名改名運動，讓壽司郎的名氣大幅增加，甚至登上國際媒體。
壽司郎目前在台北、新北、新竹、台中、台南、高雄等城市均有分店，目前共有23間門市，提供有超過百款的迴轉壽司、炸物、點心。近期壽司郎才新開設台北林森店、桃園國際路店等門市，另外「土城日月光店」也已經進入開幕前的人才招募階段。至於汐止iFG遠雄廣場外牆，也已經被民眾目擊已掛上壽司郎的招牌，預計開幕之後，也將成為新北第2間、汐止第1間的壽司郎門市。
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