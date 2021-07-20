姐不要婚戒！關史蒂芬妮夢幻婚禮戴訂製超美鑽石十字架

出身不要懷疑（No Doubt）樂團的歌手關史蒂芬妮（GWEN STEFANI）本月初與鄉村歌手男友布雷克雪爾頓（Blake Shelton）完成終身大事，在幾天後於個人IG分享火辣又帥氣的婚紗照：兩套由婚紗女王Vera Wang設計訂製的禮服，一套是個性風格牛仔靴配白紗，另一套則是傳統的優雅長婚紗，將一家人的名字都繡在頭紗上，並表示「美夢成真」，格外催淚感人。直到今日，關史蒂芬妮仍陸續於IG發佈更多令她回味無窮的夢幻婚禮照片，並寫下「歡慶2周」，大秀恩愛。

而關史蒂芬妮的造型師也在IG透露，關史蒂芬妮與布雷克雪爾頓雖然沒有像傳統新娘一樣配戴求婚鑽戒或是其他寶石戒指，不過兩人則是以訂製的方式呵護專屬於他們的浪漫。她們特地向VRAI這家加州的珠寶品牌訂製了一件十字架項鍊，直接把實驗室培育的環保鑽石切割成十字架的形狀，雖然鑽石的切面較少因而璀璨度不如傳統，但晶澈通透、美麗且別具意義。

來自加州洛杉磯的Vrai and Oro，是由Vanessa Stofenmacher與Chelsea Nicholson於2014年創立的品牌，名字以法文的「真」與西班牙文的「金」組成，採用經認證零碳排放的實驗室鑽石為主要素材，訴求珠寶製作過程通開透明。迅速受到市場喜愛的Vrai and Oro，在兩年後由知名的實驗室培育鑽石供應商Diamond Foundry併購，這家公司因得到好萊塢巨星李奧納多（Leonardo DiCaprio）投資而聞名。品牌於2019年易名為VRAI，不過並不影響這個珠寶品牌的知名度與銷售，許多好萊塢巨星包括珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、海蒂克隆（Heidi Klum）、瑞塔歐拉（Rita Ora）都是忠實客戶。