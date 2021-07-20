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彭于晏加持！浪琴新款浪鬼上市 特製影片全球今晚首播

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
彭于晏近日特地為浪琴表的深海征服者（HydroConquest）系列錄製全新影片，並換上帥氣西裝大秀腕表。圖／浪琴表提供（合成圖）
彭于晏近日特地為浪琴表的深海征服者（HydroConquest）系列錄製全新影片，並換上帥氣西裝大秀腕表。圖／浪琴表提供（合成圖）

每到夏天，衝浪、潛水、海灘玩樂的時光，總令人特別嚮往、回味再三。有「浪鬼」之稱的浪琴表（Longines）深海征服者系列（HydroConquest）潛水腕表近期推出全新款式。更找來品牌代言人彭于晏特別為台灣市場預錄製一段影片，除了彭于晏帥氣換上西裝大秀腕表，更將在今晚八點全球首播，並抽出貼心小禮回饋粉絲。

彭于晏六月初時甫完成新電影「熱帶往事（Are you lonesome tonight？）」，並在片中和張艾嘉大演對手戲，同時也前進坎城影展。或許為了今晚的網路影片首發，上周以來彭于晏頻頻在instagram官方帳號大曬台灣回憶，一連秀出多組陽明山、阿里山、台東的過往出遊照片，似為網路影片首發炒熱氣氛、並喚回粉絲熱情。

彭于晏跟浪琴結盟始於2014年，而一向熱愛運動的他不僅擁有專業潛水執照，也曾為拍攝電影下潛至水深40公尺處，深刻體會時間、以及一款專業潛水表的重要性。這回他戴上的浪琴（Longines）深海征服者（HydroConquest）系列在台灣市場原就頗受好評，又有「浪鬼」之稱。影片中他並介紹，新款腕表是以精鋼表殼搭配金色或玫瑰金表圈帶來閃耀貴氣，並有雙色鍊帶、橡膠表帶等組合，機芯再升級為品牌獨家L888.5矽游絲自動上鏈機芯，並具備五年保固服務，防水性能也達300米，同時防磁、耐震的特點更對他是運動時的可靠夥伴。

而他為浪琴表拍攝的全新宣傳影片，將於今晚7月20日晚上8點，在浪琴表（Longines）台灣Facebook臉書粉絲團首播，上線參觀並參加活動者，將有機會獲得彭于晏親筆簽名小禮。品牌並看準台灣近年流行的野餐、露營生活風潮，自即日起至2021年9月20日，凡在全台灣浪琴表（Longines）直營名品店或授權經銷商購買2021新款深海征服者（HydroConquest）系列不鏽鋼雙色金腕表，還可獲得風格野餐墊一只，數量有限，送完為止。

封閉式後底蓋上，帶有翅膀的沙漏圖騰，是浪琴表的重要文化圖案之一。圖／浪琴表提供
封閉式後底蓋上，帶有翅膀的沙漏圖騰，是浪琴表的重要文化圖案之一。圖／浪琴表提供
為浪琴表拍攝的全新宣傳影片，將於今晚7月20日晚上8點在浪琴表（Longines）台灣Facebook臉書粉絲團首播。圖／浪琴表提供
為浪琴表拍攝的全新宣傳影片，將於今晚7月20日晚上8點在浪琴表（Longines）台灣Facebook臉書粉絲團首播。圖／浪琴表提供
黃金鍊節、藍色表面的雙色金，在彭于晏眼中，為運動表款賦予了正裝的貴氣可能。圖／浪琴表提供
黃金鍊節、藍色表面的雙色金，在彭于晏眼中，為運動表款賦予了正裝的貴氣可能。圖／浪琴表提供
浪琴表深海征服者HydroConquest腕表，58,800元。圖／浪琴表提供
浪琴表深海征服者HydroConquest腕表，58,800元。圖／浪琴表提供
浪琴表深海征服者HydroConquest腕表，58,800元。圖／浪琴表提供
浪琴表深海征服者HydroConquest腕表，58,800元。圖／浪琴表提供
另一款深海征服者HydroConquest腕表，以黑色表面、橡膠表帶，搭配玫瑰金PVD表圈，黑金奢華閃耀。圖／浪琴表提供
另一款深海征服者HydroConquest腕表，以黑色表面、橡膠表帶，搭配玫瑰金PVD表圈，黑金奢華閃耀。圖／浪琴表提供
彭于晏近年多在中國發展，六月初時甫完成新電影「熱帶往事」，並在片中和張艾嘉大演對手戲。圖／浪琴表提供
彭于晏近年多在中國發展，六月初時甫完成新電影「熱帶往事」，並在片中和張艾嘉大演對手戲。圖／浪琴表提供

腕表 品牌 野餐 彭于晏

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