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台灣專屬的雪莉桶原酒 格蘭花格紅門窖藏續添新酒款

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
格蘭花格紅門窖藏原酒系列，每一款酒皆由格蘭花格第五代傳人John Grant自家族豐富的酒藏中特選。圖／隼昌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭花格紅門窖藏原酒系列，每一款酒皆由格蘭花格第五代傳人John Grant自家族豐富的酒藏中特選。圖／隼昌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

專為台灣打造的雪莉桶年份原酒——格蘭花格（Glenfarclas）紅門窖藏原酒系列，每款酒皆由格蘭花格第五代傳人John Grant，自家族傳承引以為傲的豐富窖藏中選出，自2020年起，每年推出二至三版；加上即日起於全台指定菸酒專賣店上市的兩個新酒款——2009年雪莉桶單一麥芽威士忌原酒EDITION 004及2011年雪莉桶單一麥芽威士忌原酒EDITION 005，此系列目前共有5款各具風格的佳釀。

其中，格蘭花格紅門窖藏原酒系列之2009年雪莉桶單一麥芽威士忌原酒EDITION 004，選自第31號酒窖，撲鼻而來的可可粉及淺焙咖啡豆的迷人香氣，緊接著辛香料的氣味轉為輕盈果香，溫柔入口有柑橘香味、肉桂與木質調性的融合，讓人感受到溫醇，爾後充滿奶油糖的甜香，尾韻輕盈而乾淨，酒體豐富有極佳韻味，極具酒廠風格的迷人威士忌，非常值得一試。

2011年雪莉桶單一麥芽威士忌原酒EDITION 005，則選自第11號酒窖，聞香即可感受麥芽和果香的交融的氣味，搭配巧克力海綿蛋糕、太妃糖及蜜香，香氣越發明顯，木質調性讓整體氣味更具層次，入口後些許的刺激，給人小小的驚喜，隨著香氣擴散，更能嚐到果香，可可香味恰到好處，尾韻舒服溫暖，此款蘊藏甜美的基調，強烈的酒感中展現果香與蜜香等精彩風味，是豐富而舒適的美好滋味。

此系列命名發想源於酒廠創立至今的36座酒窖，每座門皆為獨特的紅色大門有對應的酒窖編號，全球僅有台灣市場限量發行，每支小量生產約2,000瓶，包裝設計則重現酒窖的紅門與鋪滿石磚的牆面，並將酒窖編號印上酒標，盡顯來自蘇格蘭的特有樣貌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭花格紅門窖藏原酒系列之2009年雪莉桶單一麥芽威士忌原酒EDITION 004，限量1,788瓶，建議售價2,140元。圖／隼昌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭花格紅門窖藏原酒系列之2009年雪莉桶單一麥芽威士忌原酒EDITION 004，限量1,788瓶，建議售價2,140元。圖／隼昌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
隼昌董事長金碙珉（Jim Cumming）（左）及董事總經理鄭國隆（Gary）。圖／隼昌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
隼昌董事長金碙珉（Jim Cumming）（左）及董事總經理鄭國隆（Gary）。圖／隼昌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭花格紅門窖藏原酒系列之2011年雪莉桶單一麥芽威士忌原酒EDITION 005，限量2,188瓶，建議售價1,920元。圖／隼昌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭花格紅門窖藏原酒系列之2011年雪莉桶單一麥芽威士忌原酒EDITION 005，限量2,188瓶，建議售價1,920元。圖／隼昌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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