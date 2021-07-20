京站威秀確診者足跡逛兩百貨 天母高島屋閉店大消毒

影城、健身房隨著微解封開放，卻也陸續傳出確診者足跡，台北京站威秀影城有職員確診，北市也公布其在13日、14日、15日、16日和19日都有足跡，包括搭乘公車、捷運前往寧夏夜市、新光三越南西店一館超市、天母大葉高島屋等地。

對此，大葉高島屋表示，大約中午接獲北市衛生局通報7月19日有確診者到店足跡，在館內停留二至三小時，決議今天在下午四點提前閉店打烊，進行全館大消毒，預計明天恢復營業。

新光三越台北南西店表示，因有例行消毒作業，加上該確診者是7月14日到一館超市，當天也是例行館內館外大消毒，7月19日也針對超市所在B2樓層消毒，經過衛生主管單位評估後，認為南西店只需作人員造冊自主管理，不需停業處理。