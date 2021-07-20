快訊

百年來最長休市！基隆廟口夜市選定這天重開張 改頭換面迎客

陽明跌破現增價 賠錢的是這「兩類人」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

京站威秀確診者足跡逛兩百貨 天母高島屋閉店大消毒

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
因有確診者足跡，大葉高島屋今天下午四點提前閉店打烊全館大消毒。圖／大葉高島屋提供
因有確診者足跡，大葉高島屋今天下午四點提前閉店打烊全館大消毒。圖／大葉高島屋提供

影城、健身房隨著微解封開放，卻也陸續傳出確診者足跡，台北京站威秀影城有職員確診，北市也公布其在13日、14日、15日、16日和19日都有足跡，包括搭乘公車、捷運前往寧夏夜市、新光三越南西店一館超市、天母大葉高島屋等地。

對此，大葉高島屋表示，大約中午接獲北市衛生局通報7月19日有確診者到店足跡，在館內停留二至三小時，決議今天在下午四點提前閉店打烊，進行全館大消毒，預計明天恢復營業。

新光三越台北南西店表示，因有例行消毒作業，加上該確診者是7月14日到一館超市，當天也是例行館內館外大消毒，7月19日也針對超市所在B2樓層消毒，經過衛生主管單位評估後，認為南西店只需作人員造冊自主管理，不需停業處理。

因有確診者足跡，大葉高島屋今天下午四點提前閉店打烊全館大消毒。圖／摘自大葉高島屋粉絲團
因有確診者足跡，大葉高島屋今天下午四點提前閉店打烊全館大消毒。圖／摘自大葉高島屋粉絲團

大葉高島屋 北市 衛生局 京站 威秀影城

延伸閱讀

健身房爆染疫 黃珊珊：若有不明感染源將採「地下街戰略」

京站威秀確診者趴趴走 曾到新光三越、台北轉運站

關係企業員工快篩陽性 欣欣秀泰影城清消1天

欣欣秀泰也關門一天消毒 影城微解封一周警報四起？

相關新聞

京站威秀確診者足跡逛兩百貨 天母高島屋閉店大消毒

影城、健身房隨著微解封開放，卻也陸續傳出確診者足跡，台北京站威秀影城有職員確診，北市也公布其在13日、14日、15日、1...

博客來「線上動漫博覽會」！超過7萬種參展書籍5折起

搶攻暑假動漫商機，博客來即日起至9月10日推出史上規模最大「線上動漫博覽會」，參展書籍超過7萬種，囊括漫畫、輕小說、圖文...

31歲果醬王子二度揚威英國 「果醬類奧斯卡」奪3銀3銅

台南柳營青農林韡勳，以台灣本土水果製成果醬，去年參加英國世界果醬大賽奪3銀，今年再接再厲，從30多國3000多件作品中，...

白金髮波蘭女模主演 香奈兒新裝有種高冷時尚感

香奈兒今年度的Coco Beach新品日前才上市，緊接著2021/22秋冬前導系列也即將開賣。本季形象廣告邀請到香奈兒品...

全世界塩田千春的藏家 背景差異極大

當代知名前衛藝術家塩田千春創作形式多元，包括大型空間裝置、行為藝術、影像藝術、舞台設計等，探索人類於各個維度上的存在，攫取了全球關注。

夜店教父戴春發出手 大直ATT改頭換面變沈浸式娛樂商場

位於大直的ATT 4 Recharge原本以「親子充電」商場為定位，隨著疫情帶來社會環境、消費行為的改變，在ATT集團董...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。