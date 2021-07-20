博客來「線上動漫博覽會」！超過7萬種參展書籍5折起

搶攻暑假動漫商機，博客來即日起至9月10日推出史上規模最大「線上動漫博覽會」，參展書籍超過7萬種，囊括漫畫、輕小說、圖文書、經典系列限量套書、超過10家動漫出版社全書系，還有超過5千種動漫周邊商品，包含《鬼滅之刃》、今年強勢IP《咒術迴戰》、上半年人氣動畫《天竺鼠車車》系列商品開賣。《鬼滅之刃》與《咒術迴戰》稱霸上半年漫畫暢銷榜，漫畫、輕小說BL類業績成長2～3成，可望在經典漫畫、新秀作品帶領下，拉抬漫畫、輕小說、周邊商品活動業績大幅成長3成以上。

博客來「最強展開－漫畫輕小說博覽會」活動即日起至9月10日開跑，漫畫、圖文、輕小說，超過6萬種商品全面5折起；看好周邊商品銷售潛力，即日起至9月8日推出博客來「2021夏季動漫博覽會」活動，囊括超過5,000件商品，精品現貨85折，最低59元起，主打曼迪、長鴻精品預購新品，重點商品除了《鬼滅之刃》及《咒術迴戰》外，還有深受女性會員喜愛的「POPMART」聯名系列、「Sonny Angel」限定版系列設計師公仔、玩具擺飾等，率先開出紅盤的包括「偶像星願特典卡4入組Ver 2.0」開賣首日即完售，活動期間將陸續推出動漫周邊精品，像是牛奶玩具公司的聯名公仔「小王子X牛奶玩具第七棉花糖星球大公仔」即日起至7月26日限時預售，「戀與製作人－動漫扭蛋」也開賣，共有4款角色限量各50個。

博客來指出，上半年青少年漫畫表現最佳的IP是《鬼滅之刃》及《咒術迴戰》。《鬼滅之刃》延續去年熱度、銷售力道持續強勁，《咒術迴戰》今年6月動畫版登上OTT影音平台造成全球火熱，吸引眾多動漫迷關注，兩個系列作品的單行本集數全數進榜，創下上半年動漫、輕小說暢銷TOP 100有一半都是這兩個系列作品的銷售佳績，《咒術迴戰》單行本也成為繼《鬼滅之刃》後，第二部霸占漫畫暢銷榜的漫畫系列，兩部作品締造超過10萬冊以上的銷售佳績，帶動漫畫類業績較去年同期成長兩成以上，活動期間博客來特別推出完整套書組合，滿足粉絲全套收藏的需求。此外，站上《咒術迴戰》周邊商品買氣也隨之爆發，其中人氣最高的角色就屬熱血教師「五條悟」莫屬，動漫周邊熱銷榜前5名中有4個商品都是五條悟，預估年底劇場版推出後，可望再創《咒術》系列的銷售高峰。。

近年漫畫、輕小說類重要類型「BL」，出版量與讀者對IP的支持度都維持穩定成長，「BL」類上半年業績較去年同期成長2～3成，BL輕小說代表商品有《魔道祖師》熱門作者墨香銅臭的新作《天官賜福》，短時間賣出近萬冊，BL漫畫則有《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》影視化後帶動更多新觀眾投入BL漫畫市場。