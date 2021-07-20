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竹湖暐順麗緻限量中秋禮盒 預購享早鳥優惠

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
竹湖暐順麗緻文旅中秋禮盒早鳥預購優惠開跑。圖／業者提供
竹湖暐順麗緻文旅中秋禮盒早鳥預購優惠開跑。圖／業者提供

搶攻30億中秋送禮商機，竹湖暐順麗緻文旅今年推出「馥麗品月」中秋禮盒，首度與金馬獎活動指定用茶—山不枯品牌合作，讓消費者能品茗飯店嚴選的碧螺春茶包，搭配柚香奶皇酥餅、冰心棗月。8月15前訂購，不限盒數，可享85折早鳥優惠；團體大宗訂購另有優惠。

往年飯店中秋禮盒以鳳凰酥為主，竹湖暐順麗緻文旅今年，打破以往的口味，精選兩款月餅口味，由西點房主廚純手工製作。「柚香奶皇酥餅」以應景的柚香入餡，嚴選日本柚子果餡佐以鹹蛋黃與麻糬，三餡黃金比例特製，搭配酥香餅皮，讓人忍不住一口接著一口；「冰心棗月」以特製招牌內餡搭配特選金棗，入口即化，令人愛不釋口；禮盒中更包含金馬獎活動指定用茶—山不枯品牌，嚴選碧螺春茶包，賞月品餅伴茶香，歡度團圓時刻，共享滿月之趣。

竹湖暐順麗緻文旅駐店總監王冠傑表示：「飯店往年中秋禮盒平均20天銷售一空，我們禮盒採純手工製作並限量販售，一直以來在新竹地區都有不錯的口碑，深受消費者喜愛。」

竹湖暐順麗緻文旅今年禮盒設計採用時尚太空藍為主打色、低調霧金色為輔，幾何線條構築成一輪明月，象徵圓滿之意，一旁印上月兔，萌進你心坎。禮盒腰封以燙霧金品牌貼紙點綴，簡約、質感又吸精的包裝設計，承載滿滿的心意，送禮自用兩相宜！

中秋 品牌

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